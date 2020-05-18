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Відома блогерка прикрила бюст ромашками (фото 18+)

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Теммі Хемброу у бікіні - фото 1
Теммі Хемброу у бікіні

Популярна блогерка Теммі Хемброу не припиняє дивувати шанувальників своєю розкішною фігурою. Цього разу білявка похизувалась формами у крихітному купальнику з ромашками.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою. До того ж, не минає і дня без свіжих кадрів з життя Теммі.

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Це підтверджують і недавні фото красуні у крихітному в'язаному бікіні з ромашками, які лише підкреслюють ефектні форми Хемброу. А понад 280 тисяч лайків та кілька тисяч коментарів з компліментами показують, що фанатам дуже до душі такі звабливі знімки.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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