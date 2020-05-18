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Спокуслива українська чемпіонка показала себе голою: інтимне фото (18+)

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Ілона Бальвас - фото 1
Ілона Бальвас / instagram

Відома українська фітоняшка Ілона Бальвас розбурхала підписників у своєму Instagram. Спортсменка поділилася сміливим голим знімком.

Так, чемпіонка престижного європейського турніру FitModelCup2018 і віце-чемпіонка України в категорії фітнес-бікіні-2018 опублікувала спокусливе фото. У кадрі Ілона Бальвас постала перед шанувальниками повністю оголеною. Красуня позувала, лежачи в ліжку, прикривши голі груди руками.

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"Трохи 18+ на вихідних", – анонсувала пікантне фото дівчина у сторіс.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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