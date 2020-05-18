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Сексуальна Кім Кардашян показала реальну фігуру у спідньому (фото)

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Кім Кардашян роздяглась в Істаграмі - фото 1
Кім Кардашян роздяглась в Істаграмі / instagram.com/kimkardashian

Відома зірка телешоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через пікантне фото, на якому вона позує лише у білизні та чорних колготках.

39-річна зірка реаліті-шоу, модель і бізнесвумен Кім Кардашян займається чималою кількістю проєктів, а й активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де за нею стежать 170 мільйонів підписників. І це не дивно, адже зірка ділиться ледь не щодня кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів. Також не варто забувати, що кохана Каньє Веста зовсім не соромиться своїх розкішних форм.

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Це підтверджує і недавнє фото Кім у власній гардеробній, де вона приміряла спіднє свого бренду Skims. Попри не найкращу якість світлини, важко не помітити розкішну фігуру Кардашян, яку частенько звинувачують у любов до фотошопу.

instagram.com/kimkardashian - фото 404621
instagram.com/kimkardashian

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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