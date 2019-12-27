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Відьмак: як знімали екшн-сцени серіалу (ефектне відео)

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Відьмак - фото 1
Відьмак / igromania

"Відьмак" від Netflix вже називають головним серіалом 2019 року, який може скласти конкуренцію культовій "Грі престолів". Постановниця трюків Люсі Унгер поділилася відеороликом, який відкрив таємницю створення серіалу.

У ефектному ролику можна побачити роботу каскадерів, які замінювали героїв в складних екшн-сценах з польотами і приземленнями на м'який матрац, підпалюваннями, вибухами, бійками, стрибками на конях, вражаючі сцени з масовкою. У ролику також можна помітити дублера Генрі Кавілла, попри те, що раніше актор стверджував, що виконував всі сцени без дублерів.

І ще: Серіал Відьмак: у мережі з'явився кадр першої пікантної сцени (18+)

Сама автор відеонарізки з'являється в ролику на 32 секунді з рупором в руках. Дівчина каже, що в ролик потрапили 25% всіх екшн-сцен, показаних в серіалі. В кінці відео показано, як команда, яка працює над "Відьмаком" дуріє в перервах між зйомками.

Дивіться також: Відьмак: як знімали бої у довгоочікуваному серіалі (відео)

Джерело: youtube
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