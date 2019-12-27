Відьмак: як знімали екшн-сцени серіалу (ефектне відео)

"Відьмак" від Netflix вже називають головним серіалом 2019 року, який може скласти конкуренцію культовій "Грі престолів". Постановниця трюків Люсі Унгер поділилася відеороликом, який відкрив таємницю створення серіалу.

У ефектному ролику можна побачити роботу каскадерів, які замінювали героїв в складних екшн-сценах з польотами і приземленнями на м'який матрац, підпалюваннями, вибухами, бійками, стрибками на конях, вражаючі сцени з масовкою. У ролику також можна помітити дублера Генрі Кавілла, попри те, що раніше актор стверджував, що виконував всі сцени без дублерів.

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Сама автор відеонарізки з'являється в ролику на 32 секунді з рупором в руках. Дівчина каже, що в ролик потрапили 25% всіх екшн-сцен, показаних в серіалі. В кінці відео показано, як команда, яка працює над "Відьмаком" дуріє в перервах між зйомками.

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