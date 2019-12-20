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Серіал Відьмак: у мережі з'явився кадр першої пікантної сцени (18+)

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Відьмак - фото 1
Відьмак / itc

Сьогодні, 20 грудня, на стрімінговій платформі Netflix вийшов один з найбільш очікуваних серіалів року "Відьмак". Так, в мережу вже встигли злити кадр першої відвертої сцени.

Користувач Reddit під ніком PieSar поділився фото, на якому можна побачити оголених головних героїв: відьмака Геральта (Генрі Кавілла) і чародійку Йенніфер (Аню Чалотру). Так, на пікантному знімку видно, що герої разом приймали ванну. При цьому, груди красун були повністю оголені.

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Відзначимо, що глядачам вже доступні відразу вісім епізодів "Відьмака" з середньою тривалістю близько години.

Серіал Відьмак: у мережі з'явився кадр першої пікантної сцени (18+) - фото 375178

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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