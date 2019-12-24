Відьмак: як знімали бої у довгоочікуваному серіалі (відео)

Netflix випустив серіал "Відьмак", знятий за мотивами однойменної книги Анджея Сапковського. На стрімінговій платформі з'явилися відразу всі серії, а після цього в мережі були опубліковані короткі ролики зі зйомок найефектніших сцен серіалу.

Сюжет серіалу "Відьмак" зосереджений на Геральті з Рівії, який вбиває монстрів. А, оскільки першочерговими в стрічці є сцени, де він бореться з чудовиськами, то творці картини присвятили чимало уваги постановці боїв.

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Відомий актор і каскадер словацького походження Володимир Фурдик, який брав участь в зйомках серіалу, опублікував короткі ролики, на яких можна побачити, наскільки професійно він виконує роль воїна і як насправді проходять зйомки.

Володимир Фурдик знімався в каскадерських сценах і для інших популярних проєктів, як "Шерлок Холмс: Гра тіней" і "Принц Персії", а в серіалі "Гра престолів" актор зіграв Короля Ночі.

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