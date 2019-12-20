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Кінокритики назвали найкращий серіал 2019 року

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Серіал Спадкоємці - фото 1
Серіал Спадкоємці / film

Кіноексперти видання The Guardian склали список найкращих серіалів 2019 року. Звіряйте, чи всі гідні стрічки уже встигли подивитися.

Так, лідером рейтингу стала комедійна драма "Спадкоємці" Джессі Армстронга від телеканалу HBO. Перший сезон серіалу вийшов у 2018 році, другий – у 2019.

І ще: Найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 15 новинок, які варті вашого часу

У "Спадкоємця" йдеться про впливову американську сім'ю медіамагнатів. Головні ролі в шоу виконали Ніколас Браун, Браян Кокс, Кіран Калкін, Пітер Фрідман і Хіам Аббасс. Серіал висувався на низку нагород, серед яких премії Золотий глобус і Еммі. У серпні 2019 року серіал був продовжений на третій сезон.

Кінокритики назвали найкращий серіал 2019 року - фото 375146

На другому місці в списку найкращих серіалів – британська комедійна робота "Флібег", на третьому – серіал в жанрі історичної драми "Чорнобиль".

У десятку найкращих також потрапили:

  • "Роки"
  • "Чесноти"
  • "Неймовірне"
  • "Матрьошка"
  • "Це час з Аланом Патріджем"
  • "Катастрофа"
  • "Ейфорія".

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Джерело: theguardian
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