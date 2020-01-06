У США з'явився журнал про вбиральні

У США вийшов перший друкований журнал, присвячений вбиральням – Facility. Його редакція пише про туалети і все, що з ними пов'язано: від правил поведінки до огляду відповідних аксесуарів.

Журнал був заснований на початку минулого року: спочатку його автори публікували короткі факти про туалети в Instagram, а потім, у вересні, представили перший і поки єдиний випуск. На честь друку номера редакція також влаштувала вечірку – звичайно ж, в туалеті.

І ще: Американка створила диво-одяг на випадок апокаліпсису

Facility продається тільки в друкованому вигляді. Його перший випуск можна купити за 15 доларів. Зміст номеру:: інтерв'ю з сантехніками, статті про уринотерапію, історичний аналіз про причини гендерного поділу туалетів. Також для допитливих читачів автори підготували огляди модних дзеркал і труб.

На думку редакції Facility, вбиральні незаслужено обділені увагою суспільства – враховуючи, як багато часу люди проводять в них. За допомогою "старанних досліджень" автори журналу хочуть прищепити американцям туалетну грамотність.

Читайте також: Найпопулярніші Coubs 2019 року: 10 коротких відео, які розсмішать вас до сліз