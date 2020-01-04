Американка створила диво-одяг на випадок апокаліпсису

Дизайнер із США створила набір одягу, який допоможе людині вижити в еру цифрових технологій.

Американський дизайнер Люсі Макрей презентувала колекцію одягу, яка покликана допомогти вижити в постапокаліптичному майбутньому. Колекція отримала назву Future Survival Kit (комплект для виживання в майбутньому).

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Набір для виживання має великі габарити і за задумом художниці його треба носити на собі. На створення Future Survival Kit Макрей надихнули шерпи, які живуть в Непалі біля підніжжя Евересту. Представники цієї народності виживають в суворих умовах, маючи обмежений набір речей.

Дизайнер передбачає, що люди в цифровому майбутньому повстануть проти технологій і зможуть відмовитися від соцмереж і різних гаджетів. У свій набір для виживання Люсі Макрей включила маску, яка допоможе закритися від реального світу, різноманітні покривала, подушки та килимки, які забезпечать людині комфорт.

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