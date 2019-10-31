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Хелловін СидорЕнки-СидОренки

PornHub назвав найпопулярніших героїв відео, яких шукають на Хеловін

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Найпопулярніші відео на Halloween - фото 1
Найпопулярніші відео на Halloween

Популярний сервіс з відео для дорослих оприлюднив статистику "святкових" запитів на Хеловін 2019. Дізнайтеся, порно з якими героями фільмів найчастіше шукають користувачі в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

За даними PornHub, улюбленою героїнею всіх користувачів на Хеловін є Харлі Квін. Саме з подругою Джокера, який, до слова, посів друге місце, шукають порно найчастіше. Трійку найпопулярніших персонажів та костюмів замикає "вчителька", яка лідирувала в рейтингу двох попередніх років.

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Ось ТОП 10 найпопулярніших костюмів та героїв на PornHub у ніч Хеловіна:

  1. Харлі Квін ("Загін самогубців")
  2. Джокер
  3. Вчителька
  4. Покоївка
  5. Сукуб (спокуслива демониця)
  6. Зайчик
  7. Киця/котик
  8. Принцеса
  9. Медсестра
  10. Монстр
Статистика ПорнХабу - фото 364983
Хеловінська статистика ПорнХабу

Вподобання користувачів сервісу на Хеловін відрізняються і за статтю. За статистикою, жінкам найбільше подобається дивитись порно із ковбоєм, Майклом Маєрсом (вигаданий серійний вбивця у масці), Гаррі Поттером, Людиною-Павуком, Джокером, вампіром, клоуном, полісменом та Бетменом.

Чоловіки натомість надають перевагу дорослим відео із Джин Ґрей (супергероїня всесвіту Marvel), Ельвірою, Капітаном Марвелом, дияволом, героїнями в костюмі кішки, зайця, принцеси Жасмін, пастушки та зомбі.

Найпопулярніші хеловінські запити на ПорнХабі - фото 364985
Найпопулярніші хеловінські запити на ПорнХабі

Читайте також: Як зробити макіяж Джокера на Хеловін своїми руками: покрокова інструкція

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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