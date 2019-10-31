Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Хелловін СидорЕнки-СидОренки

Жінка одягнула костюм кажана на Хеловін: реакція її кішки безцінна

  • 37
Господарка добряче налякала свою кішку - фото 1
Господарка добряче налякала свою кішку

Якщо ви ще не одягнули свій костюм на Хеловін, то ми рекомендуємо зробити це якомога швидше. Особливо це актуально для власників чотирилапих улюбленців. Є ймовірність, що ваш кіт або пес не оцінять творчий підхід. Саме так і сталось з однією милою дівчинкою.

Власниця кішки Карен просто перевтілилася на кажана. І саме це настільки сильно не сподобалося пухнастій, що вона буквально не стримувала своїх емоцій.

І ще: PornHub назвав найпопулярніших героїв відео, яких шукають на Хеловін

Щойно дівчина надягнула на голову вушка кажана, як мила кішка різко змінила свою поведінку. Таке враження, що її господарка не оздобила свою голову милим аксесуаром, а приховала її за маскою популярного клоуна Пеннівайза.

Цікаво, що щойно дівчина зняла вушка, – кішка знову поводилась так, ніби нічого й не відбувалося.

WTF just went wrong with you Karen?

Відео з кумедною реакцією кішки набуло шаленої популярності на сервісі Imgur. Ролик з переляканою пухнастою переглянули понад 330 тисяч разів, а також залишили майже 200 коментарів під ним.

Читайте також: Кріштіану Роналду в ролі клоуна на Хеловін лякає більше за Пеннівайза: відеофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Заздрю фотографу: Тіна Кароль спокусила фанатів в однісінькому халаті
  • 29 жовтня, 21:15
  • 2481
Міняємо літні шини на зимові: поради, коли і як правильно перевзути авто
  • 28 жовтня, 17:30
  • 315
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1855612
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл