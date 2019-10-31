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Жінка одягнула костюм кажана на Хеловін: реакція її кішки безцінна
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Якщо ви ще не одягнули свій костюм на Хеловін, то ми рекомендуємо зробити це якомога швидше. Особливо це актуально для власників чотирилапих улюбленців. Є ймовірність, що ваш кіт або пес не оцінять творчий підхід. Саме так і сталось з однією милою дівчинкою.
Власниця кішки Карен просто перевтілилася на кажана. І саме це настільки сильно не сподобалося пухнастій, що вона буквально не стримувала своїх емоцій.
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Щойно дівчина надягнула на голову вушка кажана, як мила кішка різко змінила свою поведінку. Таке враження, що її господарка не оздобила свою голову милим аксесуаром, а приховала її за маскою популярного клоуна Пеннівайза.
Цікаво, що щойно дівчина зняла вушка, – кішка знову поводилась так, ніби нічого й не відбувалося.
Відео з кумедною реакцією кішки набуло шаленої популярності на сервісі Imgur. Ролик з переляканою пухнастою переглянули понад 330 тисяч разів, а також залишили майже 200 коментарів під ним.
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