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Фантастична американка виглядає, як власна донька (фото)

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Відгадайте, де матір, а де донька - фото 1
Відгадайте, де матір, а де донька / instagram.com/joleendiaz

Ця американка викликає захват у людей, які дізнаються, скільки їй років, а хтось не може відрізнити її від доньки. Готові побачити розкішну Джоліну з Каліфорнії?

Знайомтесь, Джоліна Діаз - 43-річна каліфорнійка, яку часто плутають з сестрою її ж доньки Мелані (20 років). І це не дивно, адже ця американська матуся виглядає дуже молодо!

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А ви здогадаєтесь, де ж Джоліна, а де її донька?

instagram.com/joleendiaz - фото 385566
instagram.com/joleendiaz

Підказка: гаряча матуся на знімку позує у жовтому купальнику і часто отримує компліменти від чоловіків різного віку. У чому її таємниця? Як зізнається сама каліфорнійка, секретного рецепта не існує, вона просто намагається турбуватись про своє тіло і любить життя.

instagram.com/joleendiaz - фото 385569
instagram.com/joleendiaz

"Я веду здоровий і активний спосіб життя. Рідко вживаю спиртне, багато відпочиваю та дотримуюсь збалансованої дієти", - розповідає Джоліна. До слова, такий же ритм підтримує і її донька Мелані, тож ця сім'я майже постійно проводить час разом: і в спортзалі, і на шопінгу, і на прогулянках, і на дивані за розмовами.

instagram.com/joleendiaz - фото 385568
instagram.com/joleendiaz
instagram.com/joleendiaz - фото 385567
instagram.com/joleendiaz

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Джерело: medialeaks
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