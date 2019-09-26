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Гаряча Емілі Ратажковскі похизувалась пишним бюстом

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Емілі Ратажковскі показала груди - фото 1
Емілі Ратажковскі показала груди

Популярна модель Емілі Ратажковсі знає, чого хочуть її фанати, тому зовсім не соромиться демонструвати свою звабливу фігуру. І це того варте!

28-річна американська модель, акторка та дизайнерка Емілі Ратажковскі знаходить час і для сторінки в соцмережі Instagram, де у неї понад 24 мільйони підписників. І це зовсім не дивно, адже спокуслива краля часто ділиться кадрами зі своїх буднів, а також доволі пікантними фото. Емілі не страждає від комплексів щодо своєї тендітної фігури з пишними формами. І недавні знімки це підтверджують, адже на них Ратажковскі позує в чорному обтислому боді з глибоким вирізом, який зовсім не приховує ефектний бюст моделі.

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Гаряча Емілі Ратажковскі похизувалась пишним бюстом - фото 357520

Гаряча Емілі Ратажковскі похизувалась пишним бюстом - фото 357521

Гаряча Емілі Ратажковскі похизувалась пишним бюстом - фото 357522

Гаряча Емілі Ратажковскі похизувалась пишним бюстом - фото 357523

Гаряча Емілі Ратажковскі похизувалась пишним бюстом - фото 357524

Джерело всіх фото: instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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