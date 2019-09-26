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Абсолютно гола модель Демі Роуз розбурхала Instagram (18+)

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Демі Роуз роздяглась в Instagram - фото 1
Демі Роуз роздяглась в Instagram / instagram.com/demirosemawby

Популярна модель Демі Роуз знову опинилась у центрі обговорень, оскільки похизувалась апетитними формами зовсім без одягу. Тут дуже спекотно!

25-річна британська модель та блогерка Демі Роуз відрізняється на фоні інших завдяки своїм параметрам, адже зі зростом у 157 см вона має доволі ефектний бюст та тонку талію. І поки красуню називають англійською версією Кім Кардашян, то у неї вже понад 10 мільйонів користувачів в соцмережі Instagram.

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Нещодавно дівчина без комплексів показала справжні пікантне фото, на якому позує абсолютно голою у ванні з пелюстками троянд, прикриваючись руками. Майже пів мільйона лайків за менш як день говорять самі за себе - надто гаряча крихітка!

Абсолютно гола модель Демі Роуз розбурхала Instagram (18+) - фото 357570

Джерело фото: instagram.com/demirosemawby

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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