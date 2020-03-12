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Карантин Коронавірус

Україна закриває КПП на кордонах з ЄС: список автомобільних і пішохідних переходів

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Україна закриває КПП - фото 1
Україна закриває КПП / Едуард Крижанівський

Уже з 12 березня Україна закриє низку контрольно-пропускних пунктів (КПП) на кордонах з країнами Європи. За даними ЗМІ, йдеться про автомобільні та пішохідні переходи у Львівській, Закарпатській та Волинській областях.

Рішення закрити КПП оголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу 11 березня щодо карантину. Тоді глава уряду зазначив, що із 219 пунктів пропуску громадян і автотранспорту продовжать працювати лише 49. Які ж переходи закриють, стало відомо на нараді Міністерства охорони здоров'я та Державної прикордонної служби.

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Як повідомляють джерела ZAXID.NET, пункти пропуску мають закрити орієнтовно о 22:00 у четвер, 12 березня. Це – один із карантинних заходів, що має запобігти поширенню коронавірусу в Україні.

  • У Львівській області першими закриють пункти пропуску "Шегині", "Рава-Руська" та "Хирів".
  • У Волинській області першими закриють залізничні пункти пропуску з Польщею – "Лудин" та "Ізов".
  • На Закарпатті закриють автомобільний та пішохідний перехід "Малий Березний" та залізничний пункт пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною. На кордоні з Угорщиною закриють три автомобільні пункти пропуску: "Звінкове", "Косино" та "Вилок", а на кордоні з Румунією не працюватимуть залізничні пункти пропуску "Тересва" та "Ділове".
  • На Одещині припинять роботу вантажні та пасажирські пункти пропуску "Орлівка" та "Ізмаїл".
'Шегині' - фото 391725
"Шегині"

За попередніми даними, усі контрольно-пропускні пункти будуть закриті до 3 квітня. Саме до цієї дати в Україні введено карантин через коронавірус.

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