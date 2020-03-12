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Карантин в Україні розпочався: які обмеження набули чинності у регіонах
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З 12 березня на всій території України ввели карантинні обмеження, аби запобігти поширенню коронавірусу. Розповідаємо, що тепер зміниться для українців та які заходи вживають у регіонах.
За рішенням уряду, карантин в Україні триватиме три тижні – з 12 березня по 3 квітня. Превентивні заходи мають на меті запобігти поширенню коронавірусу, який ВООЗ уже визнала пандемією.
До теми: Як провести карантин з користю
У нашій країні, нагадаємо, наразі зафіксований тільки один випадок інфікування, але зважаючи на теми поширення Covid-2019 – влада очікує збільшення кількості хворих.
ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ КАРАНТИН В УКРАЇНІ:
- закриття навчальних закладах (від садочків до вишів);
- заборона проведення масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб; заходи, які забезпечують роботу держвлади та місцевого самоврядування, дозволяються;
- до 1 червня заборонений експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення (спеціальні захисні костюми, рукавички, медичні маски, окуляри, респіратори);
- закриття авіасполучення з деякими країнами (наразі – з Італією) і закриття більшої частини КПП на кордонах – із 219 працюватимуть 49.
Роботодавців просять за можливості перевести працівників на дистанційну роботу. Це насамперед стосується тих, у кого є малолітні діти, які через карантин у школах і садочках будуть удома. В ТРЦ та на підприємствах посилять заходи з дезінфекції.
МЗС також радить утриматись від поїздок в Італію, Єгипет, Туреччину, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати, Іспанію, Францію, Грецію, Китай, Південну Корею, Японію. Після повернення з-за кордону українцям рекомендують залишатись в 14-денній самоізоляції.
Карантин у Києві
Місцева влада в Києві ввела низку обмежень до кінця березня. Окрім заходів, що діють на всій території України, у столиці дезінфікують транспорт, скасовують кіносеанси, переносять заплановані спортивні і культурні події. Закритими будуть розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах
До участі в масових заходах на території Києва (до 60 осіб) будуть допускати лише осіб, яким виміряли температуру. На вході у приміщення дитячих, спортивних, соціальних, культурних та спеціалізованих установ Києва, адміністративні приміщення, магазини, заклади громадського харчування забезпечать санітарний контроль.
Тим часом вищі та середні навчальні заклади повинні забезпечити можливість дистанційного навчання, а для школярів організовують проведення телеуроків. Пробне ЗНО в столиці перенесли на квітень.
Ситуація у Львові
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що 12-13 березня в місті працюватимуть дитячі садочки та школи, а з наступного тижня їх роботу призупинять.
Обмеження у Харкові
Міський голова Харкова Геннадій Кернес оголосив, що у місті закривають театри і кінотеатри, цирк, розважальні центри та ігрові зони в шопінг-молах. Спортивні й масові заходи за участю понад 60 осіб також скасують або проведуть без глядачів.
А от садки і школи в Харкові працюватимуть, щоправда, батьки можуть не водити туди дітей на час всеукраїнського карантину. Тих дітей, які будуть відвідувати школи, чекають зміни. "Для середньо- і старшокласників буде скасована багатокабінетна система, навчальний процес буде проходити в одному класі. Вранці діти будуть проходити медичний огляд. Самі ж школи будуть додатково дезінфікувати. Інших заходів, включаючи змін в роботі транспорту, не буде", – заявив харківський мер.
Карантин в Одесі
На відміну від інших міст, в Одесі працюватимуть театри, кінотеатри і торгово-розважальні центри, повідомив глава Одеської ОДА Максим Куций. Порти й аеропорти функціонуватимуть в штатному режимі з посиленими протиепідемічними заходами, а ринкам направлять рекомендації щодо допустимої кількості людей в одному місці.
У навчальних закладах регіону оголошений карантин та введені обмеження на масові зібрання з-понад 200 людей. У дитячих садках сформують чергові групи для дітей, яких батькам немає з ким залишити.
Дніпро
У міській раді Дніпра прийняли всі рекомендації уряду та ввели тритижневий карантин у всіх закладах освіти. Крім того, відповідно до постанови Кабміну, у місті тимчасово припинені всі масові заходи, в яких беруть участь понад 200 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Спортивні заходи дозволяється проводити без глядачів.
Про закриття навчальних закладів повідомили також: Житомир, Полтава, Кропивницький, Хмельницький, Луцьк, Івано-Франківськ, Тернопіль, Ужгород. У Чернівцях такі заходи запровадили ще 5 березня. Вінниця йде на карантин у школах, але без закриття дитсадочків.
Відзначимо, що Україна вже отримала експрес-тести на виявлення коронавірусу. Наразі їх направлять у 8 регіонів:
- Київ;
- Львів;
- Дніпро;
- Житомир;
- Тернопіль
- Вінниця;
- Рівне;
- Запоріжжя.
МВС закликали українців відповідально ставитися до ситуацій, які можуть загрожувати життю та здоров'ю громадян. Порушників правил карантину можуть чекати штрафи або навіть кримінальна відповідальність.
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