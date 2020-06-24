Ситуація на трасі Н-09 Мукачево – Львів: рух до Буковелю відновлено, але є нові зсуви

Станом на ранок 24 червня рух дорогою Н-09 до Буковелю зі сторони міста Яремче відкритий. Однак на інших ділянках траси сталися зсуви ґрунту або ж затоплення, що заблокувало дорогу.

Негода в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях продовжує вирувати. Від паводків страждають не лише місцеві мешканці та їхнє майно, а й дороги, розташовані поблизу бурхливих гірських річок.

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Найбільше негода пошкодила автошляхи в Івано-Франківській області. За даними Укравтодору, на Прикарпатті зруйновано 90 мостів, 110 км автодоріг і 1850 метрів берегоукріплень, ще 130 мостів та 427,5 кілометра автодоріг пошкоджено.

Ситуація на дорозі Н-09 Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин Бібрка – Львів

23 червня стався обвал на дорозі Н-09 у селищі Микуличин, яка вела до гірськолижного курорту Буковелю. У результаті рух цією ділянкою був заблокований, проте за 7 годин безперервної роботи дорожна служба за допомогою техніки (два екскаватори, два грейдери і три авто) ліквідувала сотні тонн каміння та гірської породи на вузькій гірській ділянці дороги. Потік води з бічного гірського потічка спрямовано у водопропускну трубу.

Наразі проїзд дорогою Н-09 через Микуличин відновлено. Однак дощі не припиняються, тому рятувальники закликають водіїв бути обережними та за можливості утриматися від поїздок, адже в горах можливі селеві потоки, зсуви грунту, вихід річок і потічків з берегів.

Сам курорт Буковель також затопило через рясні зливи:

Зранку 24 червня внаслідок інтенсивних дощів річка Дністер частково вийшла з берегів, тому в місті Галич, що розташоване поблизу Івано-Франківська, перекрили автомобільний міст через Дністер (км 340) на трасі Н-09.

Поліція також повідомляє, що на Верховинщині стався зсув верхнього шару ґрунту поблизу Буковецького перевалу. Внаслідок цього дорогу державного значення Р-24 "Татарів – Кам'янець-Подільський" на км 49 перекрито повністю.

У Закарпатській області рух на ділянці дороги Н-09, яка була підтоплена річкою Тиса, відновлено. На декількох ділянках з певними обмеженнями.

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