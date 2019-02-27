Покемон: Детектив Пікачу: з'явився новий трейлер фільму

У мережі з'явився новенький трейлер до "Детектива Пікачу", який вважається одним із найбільш очікуваних фільмів року. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Warner Bros. Pictures потішила фанатів новим промо до фільму про пригоду Пікачу від режисера Роба Леттермана (Мандри Гулівера, Монстри проти чужих). Прем'єра фільму "Покемон: Детектив Пікачу" запланована на 9 травня.

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Сюжет розповідає про те, як Пікачу вирішує допомогти сину свого екс-напарника. Лише хлопець здатен розмовляти з покемоном, що викликає неймовірне здивування і в персонажа, і в глядачів.

До слова, роль Пікачу озвучив Райан Рейнольдс (Дедпул), який і тут не втримався від вдалого гумору.

Покемон: Детектив Пікачу: дивитись трейлер онлайн:

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