У NASA зняли фільм про новий марсіанський ровер

Напередодні місії "Марс-2020", яка повинна відбутися найближчим часом, американське космічне агентство NASA опублікувало відеоролик, в якому представила новий марсіанський ровер.

У ролику під назвою "Ми наполегливі" демонструється історія підкорення космосу американськими астронавтами. Новий марсіанський автомобіль отримав назву Perseverance або "Наполегливість". Він буде призначений для вивчення Червоної планети, за допомогою взяття проб ґрунту і зйомок місцевості.

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Крім того, марсіанський ровер уперше працюватиме в парі з вертольотом. Літальний апарат Mars Helicopter Scout здійснюватиме моніторинг поверхні кілька хвилин на добу. Завдяки даним, які він буде передавати, марсіанський ровер зможе пересуватися планетою з максимальною швидкістю.

Наразі на Марсі працює марсохід Curiosity. Шестиколісний апарат обладнаний незалежною підвіскою, двигуном, акумуляторною батареєю і різними маніпуляторами. Довжина машини становить близько трьох метрів, а маса – 900 кілограмів.

Місія "Марс-2020" має стартувати до кінця цього року. Якщо це станеться, то новий марсіанський ровер з вертольотом забезпечать науковий прорив у вивченні Червоної планети.

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