У NASA назвали дату відправлення місії на Марс

Американське космічне агентство NASA повідомило точну дату та годину, коли космічний корабель буде відправлений на Марс. Місія марсохода полягає в тому, щоб допомогти людині висадитися на Червону планету в майбутньому.

Так, у NASA розповіли, що 30 липня о 7:50 (14:50 за Києвом) відбудеться запуск на Марс космічного корабля, який доставить на поверхню планети марсохід Perseverance. Відзначається, що ракета-носій Atlas V з прикріпленим модулем, де розміщений марсохід, вже є на стартовому майданчику на мисі Канаверал в США.

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Метою місії марсохода є збирати зразки каменів і грунту, які, як повідомляє NASA, можливо, будуть доставлені на планету Земля. Апарат повинен буде провести на планеті один марсіанський рік – 687 земних днів.

Також до марсохода приєднаний невеликий вертоліт. Експерти вважають, що він зможе літати над поверхнею Марса і збирати додаткову інформацію.

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