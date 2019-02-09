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Відбір на Євробачення 2019: Віра Кекелія здивувала заявою про Нікітюк

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Віра Кекелія приголомшила своїм виступом на Нацвідборі-2019 - фото 1
Віра Кекелія приголомшила своїм виступом на Нацвідборі-2019

У першому півфіналі Національного відбору на Євробачення 2019 виступила співачка Віра Кекелія зі своєю піснею WOW. Красуня не лише приголомшила своїм виступом, а й зробила відверте зізнання.

Віра Кекелія цьогоріч уперше бере участь у Нацвідборі на Євробачення-2019. Пісню WOW, з якою вона бере участь у боротьбі за перемогу, написав її чоловік Роман Дуда.

Це цікаво: Онлайн трансляція першого півфіналу Нацвідбору 2019

Нагадаємо, що Віра розповіла, що в основі композиції частково лежить її особиста історія, яка, на її думку, близька кожному.

Сергій Притула не був би собою, якби не спитав у Віри, за кого вона голосувала на проекті "Танці з зірками". Кекелія, власне, була одна з вокалісток, під чий спів танцювали зіркові пари.

Співачка не вагаючись відповіла, що відсилала СМС'ки за Лесю Нікітюк. Леся Іванівна уважно слідкує за Нацвідбором, і у своїй сторіс в Instagram вона написала, що теж буде віддавати свій голос за талановиту Віру Кекелію.

Відбір на Євробачення 2019: Віра Кекелія здивувала заявою про Нікітюк - фото 306608

Дивіться онлайн відео виступу VERA KEKELIA – WOW:

А Вам сподобався виступ Віри Кекелії? Пишіть у коментарях!

Читайте також: Нацвідбір 2019: Притула кумедно пожартував про Зеленського

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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