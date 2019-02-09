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Нацвідбір 2019: Притула кумедно пожартував про Зеленського

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Ведучий Нацвідбору Сергій Притула - фото 1
Ведучий Нацвідбору Сергій Притула

Перший півфінал Нацвідбору на Євробачення 2019 відкрив гурт The Hypnotunez. Цей виступ запам'ятався не тільки драйвовою піснею "Hey", але й жартами Сергія Притули.

Шоумен Сергій Притула вже третій рік поспіль є ведучим Національного відбору на Євробачення 2019. Щоразу він видає нові перли, які стають мемами. Не обійшлося без жартів й у першому півфіналі 9 лютого.

Це цікаво: Онлайн трансляція першого півфіналу Нацвідбору 2019

Після виступу гурту The Hypnotunez Притула запитав у виконавців, чи можна звертатися до них без артикля "The". "Зважаючи на політичну ситуацію в країні, ЗЕ (слоган кандидата в президенти Володимира Зеленського) тепер можуть сприйняти як агітацію", – пояснив ведучий.

Коли ж музиканти розповіли, що вони з Вінниці, Притула також не пропустив нагоду підколоти їх. "Ви з Вінниці? То про яке ЗЕ може йтися?" – натякнув він на те, що звідти родом і головний конкурент Зеленського на виборах, чинний президент Петро Порошенко.

Дивіться онлайн відео виступу The Hypnotunez – Hey:

А вас сподобався виступ гурту? Пишіть у коментарях!

Тут більше: Як голосувати за свого фаворита в Нацвідборі 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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