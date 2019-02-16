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Нацвідбір на Євробачення 2019: результати голосування 2 півфіналу
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Другий півфінал Нацвідбору на Євробачення 2019, у якому за вихід у фінал конкурсу боролися 8 учасників, завершився. До вашої уваги результати голосування!
Нацвідбір на Євробачення 2019 визначить представника України на міжнародному конкурсі в Ізраїлі. У другому півфіналі 16 лютого за це право змагалися 8 учасників, з яких у фінал потрапили лише троє.
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Трійку фіналістів обирали судді та глядачі. Джамала, Євген Філатов та Андрій Данилко оцінили конкурсантів балами від одного до восьми. Голоси глядачів також перевели у 8-бальну систему, при цьому їхнє голосування було пріоритетним. Ось що вийшло в підсумку!
Результати другого півфіналу Нацвідбору
|Учасник
|Бали суддів
|Бали глядачів
|Загальний бал
|Ivan NAVI
|4
|4
|8
|ANNA MARIA
|5
|7
|12
|KAZKA
|7
|5
|12
|KiRA MAZUR
|1
|1
|2
|LAUD
|6
|3
|9
|KHAYAT
|2
|6
|8
|Braii
|3
|2
|5
|Freedom Jazz
|8
|8
|16
За результатами голосування суддів та глядачів, фіналістами Національного відбору на Євробачення 2019 стали ANNA MARIA, Freedom Jazz і KAZKA.
Оцінки суддів
- Ivan NAVI – 4
- ANNA MARIA – 5
- KAZKA – 7
- KiRA MAZUR – 1
- LAUD – 6
- KHAYAT – 2
- Braii – 3
- Freedom Jazz – 8
Результати голосування глядачів
- Ivan NAVI – 4
- ANNA MARIA – 7
- KAZKA – 5
- KiRA MAZUR – 1
- LAUD – 3
- KHAYAT – 6
- Braii – 2
- Freedom Jazz – 8
А ви згодні із таким вибором фіналістів? Пишіть у коментарях!
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