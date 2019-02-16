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Нацвідбір на Євробачення 2019

Нацвідбір на Євробачення 2019: результати голосування 2 півфіналу

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Судді Нацвідбору на Євробачення 2019 - фото 1
Судді Нацвідбору на Євробачення 2019

Другий півфінал Нацвідбору на Євробачення 2019, у якому за вихід у фінал конкурсу боролися 8 учасників, завершився. До вашої уваги результати голосування!

Нацвідбір на Євробачення 2019 визначить представника України на міжнародному конкурсі в Ізраїлі. У другому півфіналі 16 лютого за це право змагалися 8 учасників, з яких у фінал потрапили лише троє.

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Трійку фіналістів обирали судді та глядачі. Джамала, Євген Філатов та Андрій Данилко оцінили конкурсантів балами від одного до восьми. Голоси глядачів також перевели у 8-бальну систему, при цьому їхнє голосування було пріоритетним. Ось що вийшло в підсумку!

Результати другого півфіналу Нацвідбору

Учасник Бали суддів Бали глядачів Загальний бал
Ivan NAVI 4 4 8
ANNA MARIA 5 7 12
KAZKA 7 5 12
KiRA MAZUR 1 1 2
LAUD 6 3 9
KHAYAT 2 6 8
Braii 3 2 5
Freedom Jazz 8 8 16

За результатами голосування суддів та глядачів, фіналістами Національного відбору на Євробачення 2019 стали ANNA MARIA, Freedom Jazz і KAZKA.

Учасники другого півфіналу - фото 308188
Учасники другого півфіналу

Оцінки суддів

  • Ivan NAVI – 4
  • ANNA MARIA – 5
  • KAZKA – 7
  • KiRA MAZUR – 1
  • LAUD – 6
  • KHAYAT – 2
  • Braii – 3
  • Freedom Jazz – 8
Нацвідбір на Євробачення 2019: результати голосування 2 півфіналу - фото 308189

Результати голосування глядачів

  • Ivan NAVI – 4
  • ANNA MARIA – 7
  • KAZKA – 5
  • KiRA MAZUR – 1
  • LAUD – 3
  • KHAYAT – 6
  • Braii – 2
  • Freedom Jazz – 8

Нацвідбір на Євробачення 2019: результати голосування 2 півфіналу - фото 308190

А ви згодні із таким вибором фіналістів? Пишіть у коментарях!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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