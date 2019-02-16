Нацвідбір на Євробачення 2019: результати голосування 2 півфіналу

Другий півфінал Нацвідбору на Євробачення 2019, у якому за вихід у фінал конкурсу боролися 8 учасників, завершився. До вашої уваги результати голосування!

Нацвідбір на Євробачення 2019 визначить представника України на міжнародному конкурсі в Ізраїлі. У другому півфіналі 16 лютого за це право змагалися 8 учасників, з яких у фінал потрапили лише троє.

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Трійку фіналістів обирали судді та глядачі. Джамала, Євген Філатов та Андрій Данилко оцінили конкурсантів балами від одного до восьми. Голоси глядачів також перевели у 8-бальну систему, при цьому їхнє голосування було пріоритетним. Ось що вийшло в підсумку!

Результати другого півфіналу Нацвідбору

Учасник Бали суддів Бали глядачів Загальний бал Ivan NAVI 4 4 8 ANNA MARIA 5 7 12 KAZKA 7 5 12 KiRA MAZUR 1 1 2 LAUD 6 3 9 KHAYAT 2 6 8 Braii 3 2 5 Freedom Jazz 8 8 16

За результатами голосування суддів та глядачів, фіналістами Національного відбору на Євробачення 2019 стали ANNA MARIA, Freedom Jazz і KAZKA.

Учасники другого півфіналу

Оцінки суддів

Ivan NAVI – 4

ANNA MARIA – 5

KAZKA – 7

KiRA MAZUR – 1

LAUD – 6

KHAYAT – 2

Braii – 3

Freedom Jazz – 8

Результати голосування глядачів

Ivan NAVI – 4

ANNA MARIA – 7

KAZKA – 5

KiRA MAZUR – 1

LAUD – 3

KHAYAT – 6

Braii – 2

Freedom Jazz – 8

А ви згодні із таким вибором фіналістів? Пишіть у коментарях!

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