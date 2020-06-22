Від яких продуктів варто відмовитись людям після 30

З віком людський організм вже не здатен так добре справлятись з їжею, яка була звичною раніше. Тому дієтологи розповіли, від яких продуктів краще відмовитись після 30-ліття.

Фахівці склали перелік смаколиків, кількість яких у раціоні повинна зменшувати з віком. Річ у тому, що організму складно якісно справлятись з не найздоровішими продуктами із роками.

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На першому місці у списку заборонених опинились продукти, які можуть містити пестициди. Після 30 років метаболізм починає уповільнюватись, тож тіло вже не так добре протистоїть токсинами. А пестициди ще більше вдаряють по обміну речовин, а також впливають на гормональний фон. Тому під час вибору овочів та фруктів краще звертати увагу на те, де і як вони вирощені.

Далі у переліку опинились борошняні вибори, особливо білий хліб, булки та солодощі. Річ у тому, що у них доволі високий вміст цукру, а також вони викликають процес бродіння. Через це можна попрощатись з еластичною та пружною шкірою та отримати порцію старіння завчасно.

Також не варто зловживати солодкими напоями, які не лише не втамовують спрагу, а й викликають стрибки цукру в крові та шкодять нормальному обміну речовин.

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