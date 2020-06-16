Чому корисно їсти картоплю: відповідь експертів

Картопля рідко потрапляє до дієтичних продуктів, але насправді є дуже корисним смаколиком. Чому не варто виключати цей овоч з раціону – читайте далі.

Для здоров'я кісток. Річ у тому, що картопля багата на кальцій, фосфор, залізно, цинк та магній, які допомагають організму добре працювати, а також зміцнюють кістки.

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Для артеріального тиску. Вітамінний набір допомагає нормалізувати артеріальний тиск без допоміжних засобів.

Для здоров'я серця. Завдяки калію, клітковині, а також вітамінам B6 та C картопля дозволяє знижувати рівень холестерину в крові, що й зменшує ризики розвитку захворювань серця.

Для хорошого настрою та пам'яті. Картопля містить холін, який допомагає покращити не лише процес відновлення м'язів у людей, які займаються спортом, а й підвищує настрій та полегшує процес навчання.

Звісно ж, не варто забувати, що картопля максимально корисна саме тоді, коли її готувати не в олії, а, приміром, запікати чи варити. До того ж, невелика кількість цього смаколика точно не завдасть шкоди фігурі.

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