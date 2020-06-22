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Нове дослідження вказує про нешкідливість червоного м'яса для здоров'я

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Їсти червоне м'ясо - не шкідливо - фото 1
Їсти червоне м'ясо - не шкідливо / usatoday

Нове дослідження, опубліковане в журналі Annals of Internal Medicine, спростовує багаторічні рекомендації по харчуванню, щоб ми їли менше червоного м'яса. Дослідники виявило малу кореляцію між споживанням червоного м'яса і проблемами зі здоров'ям.

Група з чотирнадцяти дослідників з семи країн під керівництвом епідеміолога Університету Далхаузі Бредлі Джонсона вивчила 61 статтю по смертності від усіх причин, яка включала в цілому чотири мільйони учасників. Команда вчених також розглянула десятки спроб пов'язати вживання червоного м'яса з раком, хворобами серця і загальною смертністю. Науковці прийшли до висновку, що зв'язок між червоним м'ясом, як необробленим, так і обробленим, і проблемами зі здоров'ям варіюється "від низької до дуже низької".

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Нове дослідження вказує про нешкідливість червоного м'яса для здоров'я - фото 411390

Такі організації, як Американська кардіологічна асоціація і Американське онкологічне товариство, відразу ж виступили проти дослідження, при цьому запропонували, щоб журнал відмовився від публікації. Вони вважають, що ця інформація не тільки суперечить багаторічним результатам, але й підриває довіру громадськості до наукових досліджень.

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Джерело: bigthink
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