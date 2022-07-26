Від спеки до дощів з грозами: якою буде погода в Україні 27 липня

27 липня в Україні очікується доволі неоднорідна погода, адже місцями пройдуть дощі з грозами, а місцями температура повітря підійметься до високих позначок. Детальний прогноз на 27 липня по містах читайте далі.

27 липня, у середу, погода в Україні покаже синоптичну строкатість. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, більша частина території України належатиме сухій погоді антициклонального характеру – буде багато сонця і красивих білих купчастих хмар.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Найхолоднішими будуть 27 липня Рівненщина, Житомирщина та Карпати – вдень +20+24 градуси (на високогір'ї +14+19 градусів). Найспекотнішими виявляться Одещина та Миколаївщина, до +29+32 градусів. А загалом в Україні максимальна температура повітря становитиме завтра +25+30 градусів. Вітер обіцяє бути слабким, максимум десь, при закрутах, помірним, північно-західного напрямку. Дощі з грозами пройдуть місцями у північній частині України, на Заході та торкнуться окремих районів Харківщини, – додала вона.

У Києві 27-го липня впродовж дня стовпчики термометрів піднімуться до +28, +29 градусів. Суттєві дощі – навряд.

Прогноз погоди на 27 липня у містах України:

Ужгород +28+30

Львів +23+25

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +23+25

Рівне +23+25

Луцьк +23+25

Вінниця +29+31

Хмельницький +23+25

Житомир +29+31

Чернігів +28+30

Черкаси +29+31

Кропивницький +29+31

Миколаїв +30+32

Одеса +30+32

Херсон +29+31

Сімферополь +29+31

Полтава +27+29

Суми +28+30

Харків +27+29

Дніпро +29+31

Запоріжжя +29+30

Донецьк +27+29

Луганськ +26+28

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