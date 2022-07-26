Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Від спеки до дощів з грозами: якою буде погода в Україні 27 липня

  • 46
Прогноз погоди на 27 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 27 липня 2022 в Україні

27 липня в Україні очікується доволі неоднорідна погода, адже місцями пройдуть дощі з грозами, а місцями температура повітря підійметься до високих позначок. Детальний прогноз на 27 липня по містах читайте далі.

27 липня, у середу, погода в Україні покаже синоптичну строкатість. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, більша частина території України належатиме сухій погоді антициклонального характеру – буде багато сонця і красивих білих купчастих хмар.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Найхолоднішими будуть 27 липня Рівненщина, Житомирщина та Карпати – вдень +20+24 градуси (на високогір'ї +14+19 градусів). Найспекотнішими виявляться Одещина та Миколаївщина, до +29+32 градусів. А загалом в Україні максимальна температура повітря становитиме завтра +25+30 градусів. Вітер обіцяє бути слабким, максимум десь, при закрутах, помірним, північно-західного напрямку. Дощі з грозами пройдуть місцями у північній частині України, на Заході та торкнуться окремих районів Харківщини, додала вона.

У Києві 27-го липня впродовж дня стовпчики термометрів піднімуться до +28, +29 градусів. Суттєві дощі – навряд.

Прогноз погоди на 27 липня у містах України:

Від спеки до дощів з грозами: якою буде погода в Україні 27 липня - фото 510282
  • Ужгород +28+30
  • Львів +23+25
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +29+31
  • Чернігів +28+30
  • Черкаси +29+31
  • Кропивницький +29+31
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +30+32
  • Херсон +29+31
  • Сімферополь +29+31
  • Полтава +27+29
  • Суми +28+30
  • Харків +27+29
  • Дніпро +29+31
  • Запоріжжя +29+30
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +26+28

Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн

пропозиції партнерів
Новини