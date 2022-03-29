Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн

Тепер українці в режимі реального часу можуть отримати важливу інформацію про рівень радіаційного фону по всій країні. Як це зробити – читайте далі.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів розробило єдину карту радіаційного фону в Україні разом із SaveDnipro на Saveecobot. Експерти зібрали всю актуальну інформацію по всіх областях та оновлюють її у режимі реального часу.

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Мапа радіаційного фону в Україні доступна тут

Ресурс допомагає показати заміри з точок контролю, які розміщені по всій країні. Кожного дня автоматично або вручну фахівці оновлюють дані навіть у тих населених пунктах, де існує найбільший ризик небезпеки. Загалом на карту внесено 514 точок замірів. Тож кожен охочий може дізнати точний рівень радіації у будь-якому місті чи загалом в країні навіть з телефону.

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