Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Укргідрометцентр оприлюднив актуальну інформацію про те, якою буде погода у липні, у другий місяць літа. Читайте далі та дізнайтеся, коли будуть опади та яку температуру очікувати, прогноз погоди в Україні у липні 2022.

Вже відомий прогноз погоди на липень в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що липень буде досить спекотним. Кліматична характеристика липня буде трохи відрізнятися від середніх показників, проте цьогорічний другий місяць літа все ж буде досить передбачуваним.

І ще: День ангела у липні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця

Середня місячна температура повітря у липні становитиме 21-26° тепла, а у гірських районах цей показник може бути нижчий на кілька градусів (17-19°). Ці показники вищі за кліматичну норму цього місяця на 1,5-2°. Абсолютний максимум температури повітря в Україні у липні був 34-39°, а абсолютний мінімум – 1-9°.

Щодо опадів, то місячна кількість очікується у межах 34-96 мм, а в гірських районах до 150 мм. Це в межах кліматичної норми, проте показники нижчі, ніж попереднього місяця. У південно-західних областях опадів буде дещо менше за норму.

Також синоптики прогнозують, що погода у липні 2022 року може бути стабільною, адже температурні показники перейдуть будуть коливатися у приблизних межах, без різких перепадів, адже це літо. Водночас у цей місяць будуть спостерігатися короткочасні пониження та підвищення показників на термометрах, що буде пов'язано з опадами.

До теми: Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у липні 2022