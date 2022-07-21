Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Від спеки до дощів з грозами: якою буде погода в Україні 22 липня

  • 61
Прогноз погоди на 22 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 22 липня 2022 в Україні / Konstantin Planinski on Unsplash

22 липня в Україні очікується доволі неоднорідна погода, адже місцями пройдуть дощі з грозами, а місцями температура повітря підійметься до справді спекотних позначок. Детальний прогноз на 22 липня по містах читайте далі.

22 липня, у п'ятницю, спека завітає у західні області, а також на Одещину, де вдень очікується до +26+32, а на Закарпатті до +35. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, середня температура повітря складе +24+29, найсвіжіше буде на північному сході країни – до +19+23.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Дощі з грозами пройдуть у Сумській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Луганській областях, подекуди на Донеччині. На решті території без опадів. У Києві п‘ятниця очікується дуже теплою, впродовж дня до +26+28 градусів. Переважатиме суха сонячна погода. Вихідні в Україні загалом будуть гарячими, трохи свіжіші на північному сході, також спека трохи осяде в неділю в західних областях. Періодичні дощі треба ловити то на Сході, то на Заході, з закидами на прилеглі області, додала вона.

Прогноз погоди на 22 липня у містах України:

Від спеки до дощів з грозами: якою буде погода в Україні 22 липня - фото 509916
  • Ужгород +34+36
  • Львів +31+33
  • Чернівці +31+33
  • Івано-Франківськ +31+33
  • Тернопіль +28+30
  • Рівне +26+28
  • Луцьк +29+31
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +28+30
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +26+28
  • Кропивницький +26+28
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +27+29
  • Херсон +26+28
  • Сімферополь +26+28
  • Полтава +22+24
  • Суми +22+24
  • Харків +23+25
  • Дніпро +23+25
  • Запоріжжя +24+26
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +22+24

Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн

пропозиції партнерів
Новини