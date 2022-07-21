Від спеки до дощів з грозами: якою буде погода в Україні 22 липня

22 липня в Україні очікується доволі неоднорідна погода, адже місцями пройдуть дощі з грозами, а місцями температура повітря підійметься до справді спекотних позначок. Детальний прогноз на 22 липня по містах читайте далі.

22 липня, у п'ятницю, спека завітає у західні області, а також на Одещину, де вдень очікується до +26+32, а на Закарпатті до +35. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, середня температура повітря складе +24+29, найсвіжіше буде на північному сході країни – до +19+23.

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Дощі з грозами пройдуть у Сумській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Луганській областях, подекуди на Донеччині. На решті території – без опадів. У Києві п‘ятниця очікується дуже теплою, впродовж дня до +26+28 градусів. Переважатиме суха сонячна погода. Вихідні в Україні загалом будуть гарячими, трохи свіжіші – на північному сході, також спека трохи осяде в неділю в західних областях. Періодичні дощі треба ловити – то на Сході, то на Заході, з закидами на прилеглі області, – додала вона.

Прогноз погоди на 22 липня у містах України:

Ужгород +34+36

Львів +31+33

Чернівці +31+33

Івано-Франківськ +31+33

Тернопіль +28+30

Рівне +26+28

Луцьк +29+31

Вінниця +29+31

Хмельницький +28+30

Житомир +26+28

Чернігів +23+25

Черкаси +26+28

Кропивницький +26+28

Миколаїв +26+28

Одеса +27+29

Херсон +26+28

Сімферополь +26+28

Полтава +22+24

Суми +22+24

Харків +23+25

Дніпро +23+25

Запоріжжя +24+26

Донецьк +23+25

Луганськ +22+24

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