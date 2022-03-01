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війна

Що робити, якщо окупант забрав ваш телефон: поради від Мінцифри

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Що робити, якщо окупант відібрав у вас телефон - фото 1
Що робити, якщо окупант відібрав у вас телефон

В Україні блокують роботу ворожих номерів. А це означає, що окупанти можуть спробувати відібрати ваш гаджет, щоб бути на зв'язку. Розповідаємо, як діяти в такому випадку.

Що потрібно зробити у ситуації, якщо окупант відібрав ваш телефон або SIM-карту, розповіли у Міністерстві цифри.

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Окупант забрав телефон – що робити

Якщо окупанти забрали ваш телефон та SIM-карту – негайно повідомте про це своєму мобільному оператору в контактному центрі, – закликають у Мінцифри.

Для цього потрібно зателефонувати на один з цих номерів. У залежності від того, який оператор у вас:

  • Vodafone — 111
  • Київстар — 466
  • lifecell — 5433

Ясна річ, що зробити це потрібно з іншого номеру телефона. Повідомте оператора, що вашим телефоном і SIM-картою заволоділи. Це дозволить заблокувати номер та позбавити ворога зв'язку.

Що робити, якщо окупант забрав ваш телефон: поради від Мінцифри - фото 499249

Якщо у вас увімкнений дистанційний доступ до гаджетів, то ми рекомендуємо також заблокувати смартфон. Це дозволить перетворити на цеглину гаджет, яким незаконно заволоділа падлюка, яка прийшла на нашу землю, щоб заволодіти і нею. Але ми ж то знаємо, що у них нічого не вийде!

Важливо! Ні в якому разі не сперечайтеся та не намагайтеся відбитися. Віддайте гаджет, адже окупанти непередбачувані. На жаль, уже були випадки, коли за непокору ці падлюки стріляли у наше мирне населення.

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