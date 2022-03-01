"єТривога" та "Повітряна тривога": важливі додатки для українців

Додатки, які повідомляють про повітряну тривогу

Розробники створили спеціальні додатки, які повідомлятимуть громадян України про повітряну тривогу. Якщо у вашому місті виникають неполадки з сиренами, то ці застосунки допоможуть вчасно зреагувати на небезпеку.

Російські окупанти намагаються наступати на Україну, тож сигнали сирен стали нормою для більшості українців. Щоб не пропустити попередження про повітряну тривогу, розробники створили кілька корисних додатків, пише Радіо MAXIMUM.

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єТривога

Додаток, який відправляє на ваш телефон push-сповіщення про можливу загрозу в обраній вами області України.

Повітряна тривога

Додаток, який також надсилає сповіщення про небезпеку повітряного удару у конкретній області (перелік оновлюється). Також сповіщає про відбій.

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