Від Пацанки до панянки: Женя Мазур вперше прокоментувала перемогу у шоу

19-річна вінничанка Євгенія Мазур стала переможницею 4 сезону шоу "Від пацанки до панянки". Читайте далі та дізнайтеся, що дівчина думає про свою перемогу та участь у телепроєкті.

Дівчина протягом 4 місяців змагалася за перемогу з іншими учасницями, а глядачі спостерігали за змінами Жені. Після проєкту для всіх дівчат має початися нове життя, а переможниця отримала додатковий стимул – грошовий приз у 100 тисяч гривень.

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На своїй сторінці в соцмережі Інстаграм Женя Мазур опублікувала пост, у якому висловлюється про свою перемогу та участь у шоу.

Женя пише: "Я хочу висловити свою подяку всім людям, які працювали над проєктом, а зокрема, і над моєю долею. Всім, хто побачив у мені потенціал, і просто повірив у мене! Саме завдяки Вам, моє життя стало зовсім іншим. Адже ніхто не знає, що зараз було б зі мною, якби не проєкт. Але не будемо про погане.

Хочу відразу внести ясність, я не стала Леді, а залишилася Людиною. Для мене це понад усе. Я можу виглядати як завгодно, це ніяк не впливає на мою поведінку і ставлення до всього Світу. За мене червоніти не будуть, я не дозволю собі зганьбити честь школи. У мене вірять люди, а найголовніше я, вірю в себе!

Я вдячна кожному хто радий за мене, і за всі слова, які зігрівають душу! У кожному з вас, є частинка мене, з цього, якщо я змогла – значить і ти зможеш! Друзі пам'ятайте, що людина повинна бути письменником своєї долі, а не читачем чужої. Ось від душу, і в серці з любов'ю!"

Наприкінці меседжу дівчина додала своє прізвисько і підписалася так: "Ваша Батюшка".

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