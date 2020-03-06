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Від Коко Шанель до принцеси Діани: ТОП-100 жінок століття за версією Time

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Time зробив обкладинки з 100 найвпливовішими жінками - фото 1
Time зробив обкладинки з 100 найвпливовішими жінками

Американський журнал Time назвав 100 жінок, які вплинули на хід історії протягом останнього століття. Для кожної з них намалювали обкладинку у кращих традиціях видання.

72 роки поспіль журнал вибирав "чоловіка року". Як правило, це були президенти, прем'єр-міністри та магнати. У 1999 році номінацію перейменували – вона почала називатися "людина року", але й тут найчастіше вибирали чоловіків.

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Для проекту "100 жінок року" дизайнери Time намалювали 89 нових обкладинок.

Проєкт "100 жінок року" включає серед інших портрети Коко Шанель (1920), Вірджинії Вулф (1929), Фріди Кало (1938), Сімони де Бовуар (1949), Мерилін Монро (1954), Жаклін Кеннеді (1962), принцеси Діани (1987), Мадонни (1989) і Грети Тунберг (2019).

Від Коко Шанель до принцеси Діани: ТОП-100 жінок століття за версією Time - фото 390590

Від Коко Шанель до принцеси Діани: ТОП-100 жінок століття за версією Time - фото 390591

Від Коко Шанель до принцеси Діани: ТОП-100 жінок століття за версією Time - фото 390592

Від Коко Шанель до принцеси Діани: ТОП-100 жінок століття за версією Time - фото 390593

Від Коко Шанель до принцеси Діани: ТОП-100 жінок століття за версією Time - фото 390594

Від Коко Шанель до принцеси Діани: ТОП-100 жінок століття за версією Time - фото 390595

Від Коко Шанель до принцеси Діани: ТОП-100 жінок століття за версією Time - фото 390596

Від Коко Шанель до принцеси Діани: ТОП-100 жінок століття за версією Time - фото 390597

Від Коко Шанель до принцеси Діани: ТОП-100 жінок століття за версією Time - фото 390598

Від Коко Шанель до принцеси Діани: ТОП-100 жінок століття за версією Time - фото 390599

Від Коко Шанель до принцеси Діани: ТОП-100 жінок століття за версією Time - фото 390600

Зазначимо, що за всю історію видання жінки прикрашали обкладинку всього 11 разів. Проєкт запустили, щоб виправити цю несправедливість. Він показує, хто б прикрашав обкладинки Time, якби звання "Людина року" присуджувалося тільки жінкам.

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Джерело: Time
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