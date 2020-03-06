Від Коко Шанель до принцеси Діани: ТОП-100 жінок століття за версією Time

Американський журнал Time назвав 100 жінок, які вплинули на хід історії протягом останнього століття. Для кожної з них намалювали обкладинку у кращих традиціях видання.

72 роки поспіль журнал вибирав "чоловіка року". Як правило, це були президенти, прем'єр-міністри та магнати. У 1999 році номінацію перейменували – вона почала називатися "людина року", але й тут найчастіше вибирали чоловіків.

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Для проекту "100 жінок року" дизайнери Time намалювали 89 нових обкладинок.

Проєкт "100 жінок року" включає серед інших портрети Коко Шанель (1920), Вірджинії Вулф (1929), Фріди Кало (1938), Сімони де Бовуар (1949), Мерилін Монро (1954), Жаклін Кеннеді (1962), принцеси Діани (1987), Мадонни (1989) і Грети Тунберг (2019).

Зазначимо, що за всю історію видання жінки прикрашали обкладинку всього 11 разів. Проєкт запустили, щоб виправити цю несправедливість. Він показує, хто б прикрашав обкладинки Time, якби звання "Людина року" присуджувалося тільки жінкам.

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