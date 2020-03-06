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Дівчинка, яку дражнили однолітки через родимки, виросла і стала моделлю
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Іспанська дівчина Альба все життя страждала від глузувань і косих поглядів. Їй говорили, що вона потворна і схожа на далматинця.
Однак Альба нікого не слухала, навчилася любити себе і стала моделлю. Сьогодні вона своїм прикладом показує іншим, що треба вірити в себе не дивлячись ні на що!
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Альба Парехо з'явилася на світ 18 років тому у звичайній іспанської сім'ї. Малятку поставили діагноз: все її тіло було вкрите сотнями родимок.
Дівчину цькували у школі і називали потворною. Однак, одного разу до Альби звернувся модельний агент, який запропонував знятися для журналу. Вона ніяк не очікувала такого повороту подій, адже завжди вважала себе страшною. Однак на його прохання відповіла згодою, вирішила, що цей досвід буде їй корисним.
Тим паче, останнім часом все частіше моделями стають не ідеальні красуні 90-60-90, а дівчата з незвичайною зовнішністю. І це позитивна тенденція. Жінки в усьому світі бачать, що краса може бути різною.
Тепер Альба часто знімається у професійних фотографів і не соромиться вести блог в Інстаграмі, де викладає свої знімки. Фоловери підтримують її, а на хейтерів дівчина не звертає уваги.
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