На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
С*ка – не синонім слова жінка: Оксфордські словники звинуватили у сексизмі
-
- 59
Інтернет-користувачка Марія Беатріс Джованарді подала петицію на Change.org, в якій закликає укладачів Оксфордських словників Oxford University Press поміняти "сексистське" визначення слова "жінка". Її вже підписали майже 32,5 тисячі людей.
Дівчина помітила, що синонімами до слова "жінка" в онлайн-версіях Оксфордських словників є такі варіанти: "сука", "повія", "служниця" і "коханка".
І ще: Якщо жінка пише такі СМС, вона закохана у вас по вуха
Не менш образливими і сексистськими Джованарді вважає і більшість прикладів вживання слова. Серед них: "Якщо це не спрацює, вони завжди зможуть стати жінками за викликом" і "Я сказав тобі бути вдома, коли я повернуся, дівчинко". Водночас визначенням слова "чоловік" є зокрема "Людина, яка володіє такими якостями, як хоробрість, цілеспрямованість і витривалість".
Дівчина зазначила, що таким чином видання, якому довіряють у всьому світі, впливає на формування спотвореного образу жінки в суспільстві.
Сука – це не синонім жінки. Називати жінку сукою – нелюдяно. І це лише один з безлічі сумних і надзвичайно руйнівних прикладів щоденного прояву сексизму, – написала вона в листі видавництву.
В Oxford University Press повідомили, що переглянули визначення словника, що стосуються жінок і дівчаток, і внесуть відповідні поправки. Зокрема, додадуть позначки про те, що текст статті може бути образливим. У видавництві також помітили, що словники не нав'язують будь-які уявлення, а лише показують приклади того, як існуюча дійсність відбивається в мові.
У петиції Джованарді закликає:
- виключити всі фрази і визначення, які дискримінують жінок, говорять про них у протекційному тоні або припускають приналежність жінок чоловікам;
- збільшити словникову статтю для слова "жінка";
- включити приклади представників меншин, наприклад "жінка-транссексуал", "лесбіянка" і т. д.
Читайте також: Сексологи пояснили, чому не слід надто захоплюватися порно
-
21:53Що не слід робити перед сном, аби не зіпсувати собі ранок
-
21:24Генетики пояснили, чому жінки живуть довше, ніж чоловіки
-
21:056 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:53Nokia став офіційним смартфоном Джеймса Бонда
-
20:23Maserati показала фото прототипу нового суперкара MC20
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:57Тіна Кароль у грайливій позі спокусила мережу
-
19:55Спіймати Кайдаша 7 серія: дивитися онлайн серіал, опис сюжету
-
19:43С*ка – не синонім слова жінка: Оксфордські словники звинуватили у сексизмі
-
19:20Ці хвороби з'являються через забруднення навколишнього середовища
-
19:14Стала відома собівартість Samsung Galaxy S20 Ultra
-
18:54Матчі УПЛ можуть перенести через коронавірус
-
18:42Єлизавета II вперше за історію свого правління вручала нагороди в рукавичках: фотофакт
-
18:28Три речі, які необхідні жінкам і взагалі не потрібні чоловікам у стосунках
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:13Вихід нового фільму про Джеймса Бонда відклали через коронавірус
-
18:05Гороскоп на 6 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:56Google оновила інтерфейс YouTube Music: що нового
-
17:42Сексуальна Зої Кравіц знялась оголеною для глянцю: спекотні фото 18+
-
17:23Настя Каменських оголила груди в пікантній сукні
-
17:13Експерти Tinder допомагатимуть створити ідеальний профіль
-
17:05Кайдашева сім'я: переказ, аналіз і уривок повісті Нечуя-Левицького
-
16:52Як доглядати за шкірою навесні: ефективні поради
-
16:41Потужний Mercedes-Benz G-Class перетворили на пікап
-
16:218 березня в Україні: де провести незабутні вихідні
-
21:53Що не слід робити перед сном, аби не зіпсувати собі ранок
-
19:43С*ка – не синонім слова жінка: Оксфордські словники звинуватили у сексизмі
-
16:218 березня в Україні: де провести незабутні вихідні
-
12:43З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей
-
10:22Єгипет вводить нову візу для туристів: правила перебування на території країни
-
10:005 книг про мандри Україною та світом, які надихнуть вас на подорожі
-
07:18Погода в Україні 5 березня: дощі та сильний вітер повертаються
- 04 березня
-
20:435 хитрощів, які дозволять вам більше подорожувати світом
-
18:47Чек-лист: що справді треба купити на випадок епідемії коронавірусу в Україні
-
16:00Невмирущі хіти Володимира Івасюка, які Україна співає досі
-
14:0510 українських фраз, які замінять поширені кальки у вашому мовленні
-
11:43Супрун спростувала фейкові методи боротьби з коронавірусом: не ведіться на це
-
07:14Погода в Україні 4 березня: від потепління до дощів
- 03 березня
-
20:05Коронавірус в Україні: як у мережі реагують на ситуацію
-
17:21Якщо жінка пише такі СМС, вона закохана у вас по вуха
-
14:13Як правильно користуватись антисептиком: інструкція, яка вас здивує
-
11:29Коронавірус в Україні: стало відомо про перший випадок захворювання
-
10:50Голос країни 2020: які учасники потрапили в команди 10 сезону
-
07:17Погода в Україні 3 березня: весняне тепло і дощі
- 02 березня
-
21:4410 гарячих порад, які допоможуть отримати максимум задоволення від сексу
-
19:455 ознак того, що ваші тренування недостатньо ефективні
-
16:14Подорож на 8 березня: маршрут, який вразить вашу кохану жінку
-
14:00Меню на Великий піст 2020: рецепти пісних страв, які можна їсти
-
12:14ASUS ROG Phone II та Black Shark 2 Pro: огляд найкращих ігрових смартфонів на ринку
-
09:17Голос країни 10 сезон 7 випуск: хто потрапив у команди тренерів