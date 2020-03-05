С*ка – не синонім слова жінка: Оксфордські словники звинуватили у сексизмі

Інтернет-користувачка Марія Беатріс Джованарді подала петицію на Change.org, в якій закликає укладачів Оксфордських словників Oxford University Press поміняти "сексистське" визначення слова "жінка". Її вже підписали майже 32,5 тисячі людей.

Дівчина помітила, що синонімами до слова "жінка" в онлайн-версіях Оксфордських словників є такі варіанти: "сука", "повія", "служниця" і "коханка".

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Не менш образливими і сексистськими Джованарді вважає і більшість прикладів вживання слова. Серед них: "Якщо це не спрацює, вони завжди зможуть стати жінками за викликом" і "Я сказав тобі бути вдома, коли я повернуся, дівчинко". Водночас визначенням слова "чоловік" є зокрема "Людина, яка володіє такими якостями, як хоробрість, цілеспрямованість і витривалість".

Дівчина зазначила, що таким чином видання, якому довіряють у всьому світі, впливає на формування спотвореного образу жінки в суспільстві.

Користувачі мережі вважають Оксфордський словник надто сексистським

Сука – це не синонім жінки. Називати жінку сукою – нелюдяно. І це лише один з безлічі сумних і надзвичайно руйнівних прикладів щоденного прояву сексизму, – написала вона в листі видавництву.

В Oxford University Press повідомили, що переглянули визначення словника, що стосуються жінок і дівчаток, і внесуть відповідні поправки. Зокрема, додадуть позначки про те, що текст статті може бути образливим. У видавництві також помітили, що словники не нав'язують будь-які уявлення, а лише показують приклади того, як існуюча дійсність відбивається в мові.

У петиції Джованарді закликає:

виключити всі фрази і визначення, які дискримінують жінок, говорять про них у протекційному тоні або припускають приналежність жінок чоловікам;

збільшити словникову статтю для слова "жінка";

включити приклади представників меншин, наприклад "жінка-транссексуал", "лесбіянка" і т. д.

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