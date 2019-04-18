Від Донецька до Франківська: 5 нових книг, які нас об’єднують

Географічно автор цих книжок прив’язані до цілком різних регіонів – від Заходу до Сходу. Натомість життєві проблеми, якій їх об'єднують, всюди однакові. Насамперед це порозуміння із самим собою, що тягне за собою порозуміння з цілим світом

"За спиною", Гаська Шиян

(Х.: Фабула, 2019)

Сьогодні героїня цього роману, 27-річна Марта з маленького містечка, може все – жити на Балі, заощадивши гроші на себе і свого бойфренда Макса, не ходити кілька років на роботу, оскільки заробітки в ІТ-галузі, як відомо, це дозволяють. Дорікати долі за комфорт і добробут не варто, адже мати кинула її заради роботи в Італії, тож нинішнє життя героїні – це така собі успішна компенсація. Утім, не все так просто в стосунках, адже Макс іде служити до війська, і все летить шкереберть.

З одного боку, нехай іде. "Та й, зрештою, тут у мене не все так погано, можу розкинутися на все ліжко і нормально висипатися, – міркує ображена героїня. – Не ділити ковдру. Раз ти обрав собі панцирну койку в учебці, чи, ще гірше, нари в бліндажі. Раз тобі це важливіше. Я сама не помічаю, як простягаюся на ліжку зірочкою, і розумію, що зараз зовсім не хочу тут нічиєї присутності".

З іншого боку, внутрішній конфлікт, образа, сексуальна фрустрація. Адже їм обом так було добре, а довідка, щоб відмазати від армії, коштує лише півмісячної зарплати, як теревенять хлопці в барі. Як подолати депресію? Яке прийняти рішення? І головне, як не потрапити при цьому в халепу, тікаючи від самої себе?

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"Переписник пані Мулярової", Ольга Деркачова, Ірина Фіщук

(Брустури: Дискурсус, 2019)

Ця незвична збірка про давній і сучасний Івано-Франківськ, який колись був Станіславовим – чергова спроба поєднати, примирити і зрозуміти колишній і нинішній світи завдяки смачній рецептурі. Насправді ж у цих оповідках не бракує і захопливих сюжетів з пристрастями, упирями, дуелями, і родинних історій з коханням і трагедіями. Але навіть вони позначені «кулінарним» маркером авторок, коли, знайшовши фамільний скарб, герої все одно натрапляють на ті самі рецепти зі стародавнього "документа доби".

"Усі рукописи виявились приватними нотатниками з рецептами страв, деякі з них мали помітки: "любить Івась", "для Зосі", "пробувала у Ядзі", "навчила Беркова". Таким чином, як попереджають нас вже на початку, історію запропоновано любити ще й в такий "їстівний" спосіб. "Кухня і сім'я сильно переплелись, – нагадують авторки. – Записи містили описи традицій, святкувань різних обрядів, організації та проведення фестин. Часом серед них з’являлися вітання та співанки, сценарії та плани, і навіть коляда. Любов, повага, дружба ниткою, наче сюжетом, з’єднують кожний аркуш, а ще вміння смакувати життя!"

"Розка", Елена Стяжкина

(Х.: Фоліо, 2018)

У цій книзі донецької письменниці – чотири повісті про те, яким було життя до війни, і про те, як війна не закінчується поверненням з фронту. Раніше у героїв збірки було життя – нехай темна, убога, але своя. "Там, за рекой Кальмиусом, где мы жили раньше, были параллельные улицы. Длинные, через весь город… Можно было долго гулять. Дойти до аэропорта, посмотреть на самолеты и вернуться обратно, - розповідають в повісті «Розка» про донецьке життя-буття. – Я не могу жить в Киеве. Здесь в квартире солнце. Теперь, в этом новом мире, уже сказано кем-то, что мучиться не надо".

Повість "Ключи" – історія про філософа та його пошуках Європи. "Набросок и "Сан Габриэль" – про людей, які не знають і не хочуть знати про окопи, обстріли, смерті та подвиги. "Фуга" – історія роздвоєності, що розповідає про те, як гіршого можна вигнати і тим перемогти, а кращого – не боятися і визнати своїм другом. Усі разом повісті збірки – про довгий і важкий шлях додому.

"Час смертохристів", Юрій Щербак

(К.: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2019)

Цей роман – гостросюжетний політичний трилер, дія якого розгортається напередодні "Четвертої глобальної війни". По суті, чудова антиутопія, у якій за гротескною формою і фантастичністю ситуацій стоїть реальна масштабність можливих геополітичних подій майбутнього. Будучи написаний вісім років тому, цей твір передбачив чимало трагічних моментів наших днів.

Вагомої переконливості твору надає також і та обставина, що автор роману як колишній Надзвичайний посол України у США, Канаді, Мексиці та Ізраїлі має широкий кут зору на проблематику міжнародних відносин. У своєму романі він щедро використовує цитування таємних документів, які розкривають цинізм і подвійні стандарти гравців світової політичної сцени, і подає своє парадоксальне бачення того, що може статися з Україною і світом у майбутньому. "Час смертохристів" – перший роман із трилогії "Час".

"Ключові клапани", Павло Коробчук

(Л.: Видавництво Старого Лева, 2019)

Ця книжка – художня історія Незалежності, книжка про дружбу і зраду, славу і звинувачення, хворобу і любов, музику й мужність. Це життя чотирьох шкільних друзів, кожне з яких є варіантом розвитку країни. Зрештою, герої мають знову зібратися для розкриття больових точок минулого, для початку нового колообігу. Усі герої народилися за часів Радянського Союзу, коли він помалу розпадався.

Будучи дітьми, спостерігали за тим, як народжується Україна, як проходять мітинги, майорять прапори, народжується держава. Потім були злидні, батьки на заробітках у Польщі, брак грошей, зневіра і відсутність перспектив. Таким чином, наші герої зростали разом із українською державою. Школа, навчання, праця. Нарешті, Помаранчева революція, а згодом Революції Гідності, а наприкінці участь в АТО.

Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ

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