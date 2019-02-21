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5 мотивуючих книг, які допоможуть досягти успіху в роботі
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Добірка книг – для тих, хто прагне стати справжнім лідером та досягти успіху. Черпайте цікаві ідеї та беріть до уваги практичні поради, які допоможуть організувати свою роботу та заробити великі гроші.
Майже всі автори цих книжок переконані, що традиційна система мотивування працівників не працює, і пропонують натомість нестандартний підхід до вирішення проблем. На їхню думку, система нагород та покарань може давати лише тимчасові результати, натомість потрібно щось більше, щоб зарядити людину позитивною енергією та налаштувати на стабільну роботу й найкращі результати.
Це цікаво: 5 книг, які допоможуть перетворити ідею на гроші
"П'ять рівнів лідерства", Джон К. Максвелл
Автор цієї книжки переконаний, що лідерство – це не кар'єра і не просування себе. Лідерство – це просування своєї команди. Можна бути лідером, не володіючи будь-якою владою, і займати високу посаду, не будучи при цьому лідером. Однак якщо ви досягнете найвищого рівня лідерства, блискуча кар'єра вам забезпечена.
Також автор вважає, що можна поставити знак рівності між поняттями "лідерство" і "вплив". Чим більший вплив людина має на оточуючих, тим вищий його рівень лідерства. Поняття "лідерство" пов'язано не тільки з професійною діяльністю. Ви можете бути лідером в колі родичів, сусідів і друзів, і це зовсім не означає, що ці люди будуть постійно щось робити під вашим керівництвом. Особливу цінність книзі надають практичні рекомендації з переходу на новий рівень і тести для визначення свого поточного рівня лідерства.
"Витончене мистецтво забивати на все", Марк Менсон
Автор цієї нестандартної книжки нагадує про те, що ми живемо в культурі, зацикленій на занадто оптимістичних очікуваннях. Із самого дитинства нам нав'язують нереалістичні ідеали, яких ми прагнемо досягти попри все: лише найвищі оцінки, досконала зовнішність, надсучасні ґаджети, найкрутіша робота, тільки екзотичні подорожі й не менш яскраві світлини в соцмережах. Постійно женучись за успіхом і щастям, ми намагаємося уникати будь-якого негативу. Однак негативний досвід, як переконує Марк Менсон, надзвичайно цінний: він звільняє нас від міражу щастя.
"Багато хто боїться прийняти думку про свою звичайність, але це – небезпечна доріжка, – застерігає автор. – Якщо вважати, що життя чогось варте тільки тоді, коли ти най-най, то багато людей навколо і ти сам здаються нікчемним сміттям. Шлях до емоційного здоров’ю такий: "їжте овочі" – прийміть той факт, що ваше життя часто буде нудним і, можливо, зовсім звичайним. Але в цьому немає абсолютно нічого страшного".
"Присутність. Як спрямувати свої сили на досягнення успіху", Емі Кадді
Захоплююча книжка про те, як навчитися вірити у власні сили, ставши "присутнім" в соціумі навіть після трагічних змін, більше того – успішною всупереч всім невтішним прогнозам. Героїня – відома особа, в якої у кав’ярнях і на вулиці люди просять автограф, і яка зробила безліч ораторських відкриттів на зразок відомого прийому "Диво-жінка перед дзеркалом у ванній", здобувши усе це після страшної аварії. Пройшовши лікування, курси трудотерапії, когнітивної терапії, мовленнєвої терапії, фізіотерапії та консультації психолога, авторка навіть для близьких "стала геть іншою", а лікарі взагалі радили їй змінити фах, кинувши викладання в університеті.
Але поволі подолання цих проблем стало однієї єдиною рятівною практикою, яка згодом стала корисна багатьом людям. Уряд США навіть організував власну групу фахівці з поведінки на основі цього вчення – "групи підштовхування", "дрібних кроків", які породжують "великі зміни". Вже самі назви розділів цієї книжки кажуть самі за себе, тобто про ефективність і самобутність програми, яку пропонує авторка.
"Як повірити в історію свого життя і стати його господарем", "Прикидайся, поки це стане правдою", "Перестань проповідувати і почни слухати" і нарешті найбільш оптимістичне "Серфінгуй, усміхайся, співай – і буде тобі щастя".
"12 важелів успіху", Стівен Р. Кові
(Л.: Видавництво Старого Лева, 2018)
У цій книжці розповідається, як пройти важливий шлях від одержимості другорядною величчю до зосередження на головній, дотримуючись істинних принципів – 12 важелів, аби досягти справжнього успіху. Головна людська велич, на думку автора, – це успіх, який відображає справжність особи. Натомість зовнішні ознаки успіху – суспільне становище, популярність, імідж – це суть другорядної величі. Справжня велич – внутрішня, її іноді важко помітити зовні, це основа людської особистості.
Легко бути відповідальним, – переконує нас правило "Важеля відповідальності", – коли все в житті добре, але справжнє випробування настає тоді, коли починаються труднощі. "Головна велич ґрунтується на синергії, – зауважує автор у "Важелі самопожертви", – диві, що відбувається, коли кожен робить свій найкращий внесок і ніхто не турбується про те, щоб отримати визнання. Обтяжена прихованими корисливими мотивами, більшість не хоче жертвувати краплею своєї гордості чи амбіцій, щоб служити для загального блага. А це – легший шлях, і в підсумку він є вигідним для всіх".
"Книга юного підприємця", Сергій Біденко, Ірина Золотаревич
Ця книга-бестселер – для реальних кроків у справі примноження своїх коштів, і навіть для підлітка! Вона містить 9 детальних планів для започаткування власної справи. Кожна ідея максимально детально описана і спланована, що допоможе підліткові: придумати та втілити в життя свою бізнес-ідею; організувати свою роботу та роботу команди; знайти спільну мову з партнерами, замовниками, клієнтами; відстежувати доходи і витрати; знайти дорослого помічника або наставника; зрозуміти, як улаштований бізнес; заробити свої перші гроші.
Адже ніщо не надихає тінейджера так, як займатися тим, що дійсно приносить задоволення! "Багато хто з людей вважає, що бізнес-ідею може придумати тільки той, хто наділений унікально багатою фантазією, – нагадують автори. – Інші вважають, що бізнес-ідея приходить випадково, буквально, як бурулька звалюється на голову перехожому, який нічого не підозрює. Треті пасивно очікують осяяння і ризикують прочекати все життя... Правда полягає в тому, що бізнес-ідея (як і будь-який конструктивний задум) спадає на думку тому, хто постійно її шукає і спостерігає навколишнє життя".
Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ
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