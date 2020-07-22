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Від Дивних див до Відьмака: названі найпопулярніші серіали Netflix

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Katalin Vermes / Netflix - фото 1
Katalin Vermes / Netflix

Видання Variety назвало найпопулярніші серіали на популярному стрімінговому сервісі Netflix. Перегляд зараховувався, якщо користувач подивився хоча б дві хвилини стрічки.

Перше місце з великим відривом посів перший сезон фентезі-серіалу "Відьмак". Екранізація серії романів Анджея Сапковського стала найпопулярнішим проєктом Netflix – у неї 76 млн глядачів.

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На другому місці з результатом в 65 млн глядачів опинився четвертий сезон іспанського серіалу "Паперовий будинок".

Третім став документальний серіал "Король тигрів". Його подивилися 64 млн осіб.

У список найбільш популярних проєктів Netflix також увійшли: другий сезон трилера "Ти", реаліті-шоу "Випробування спокусою", комедійні серіали "Я ніколи не ..." і "Космічні війська", проєкт "Гаряча лава", фантастична драма "Підняти Діона", реаліті "Сліпа любов", треті сезони серіалів "Озарк" і "Корона".

Від Дивних див до Відьмака: названі найпопулярніші серіали Netflix - фото 416963

А от ТОП серіалів, які користувачі сервісу переглянули принаймні на 70%, виглядає інакше. Його очолив третій сезон "Дивних див" (64 млн глядачів), а в першу п'ятірку потрапили: "Академія "Амбрелла" (45 млн), третій сезон "Паперового будинку" (44 млн), перші сезони серіалів "Ти" і "Статеве виховання" (по 40 млн кожен).

Повний список виглядає так:

Від Дивних див до Відьмака: названі найпопулярніші серіали Netflix - фото 416962

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Джерело: variety
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