Від Дивних див до Відьмака: названі найпопулярніші серіали Netflix

Видання Variety назвало найпопулярніші серіали на популярному стрімінговому сервісі Netflix. Перегляд зараховувався, якщо користувач подивився хоча б дві хвилини стрічки.

Перше місце з великим відривом посів перший сезон фентезі-серіалу "Відьмак". Екранізація серії романів Анджея Сапковського стала найпопулярнішим проєктом Netflix – у неї 76 млн глядачів.

Це цікаво: Netflix розігрує підписку на 83 роки

На другому місці з результатом в 65 млн глядачів опинився четвертий сезон іспанського серіалу "Паперовий будинок".

Третім став документальний серіал "Король тигрів". Його подивилися 64 млн осіб.

У список найбільш популярних проєктів Netflix також увійшли: другий сезон трилера "Ти", реаліті-шоу "Випробування спокусою", комедійні серіали "Я ніколи не ..." і "Космічні війська", проєкт "Гаряча лава", фантастична драма "Підняти Діона", реаліті "Сліпа любов", треті сезони серіалів "Озарк" і "Корона".

А от ТОП серіалів, які користувачі сервісу переглянули принаймні на 70%, виглядає інакше. Його очолив третій сезон "Дивних див" (64 млн глядачів), а в першу п'ятірку потрапили: "Академія "Амбрелла" (45 млн), третій сезон "Паперового будинку" (44 млн), перші сезони серіалів "Ти" і "Статеве виховання" (по 40 млн кожен).

Повний список виглядає так:

Читайте також: Науковці показали, як виглядатимуть фанати Netflix через 20 років