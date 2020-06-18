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Науковці показали, як виглядатимуть фанати Netflix через 20 років: моторошне видовище

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На прихильників серіалів може чекати навіть таке... - фото 1
На прихильників серіалів може чекати навіть таке...

На сайті Online Gambling опублікували тривожне дослідження того, як серіальна залежність відіб'ється на людях у майбутньому. Вчені створили тривимірні моделі чоловіки і жінки – Еріка і Ханни, які годинами "залипають" в Netflix (або на іншому стрімінговому сервісі), і показали, що їх чекає.

Головним чином серіальні фанати постраждають від нестачі фізичних вправ, неправильного харчування і сидячого способу життя.

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Через усе це їм загрожує передчасне старіння, сірий колір шкіри (позначається відсутність сонячного світла і як наслідок – вітаміну D), ожиріння, а також налиті кров'ю очі.

Науковці показали, як виглядатимуть фанати Netflix через 20 років: моторошне видовище - фото 410931
Науковці показали, як виглядатимуть фанати Netflix через 20 років: моторошне видовище - фото 410932

На інтерактивних моделях червоними крапками відзначені симптоми, які чекають кожного, хто, як Ерік і Ханна, пропадає на дивані, дивлячись серіали. Серед можливих наслідків вказано і варикоз, і ризик діабету, і навіть рак кишківника.

Науковці показали, як виглядатимуть фанати Netflix через 20 років: моторошне видовище - фото 410933

На сайті повідомляється, що у середньому 44% опитаних у Німеччині, США і Великобританії зізналися, що на карантині почали користуватися стрімінговими сервісами частіше. У 2019 проводили ще одне дослідження, результати якого показали, що в середньому людина витрачає за своє життя 78 тисяч годин на перегляд телевізійних шоу. З них майже 3 тисячі – на те, щоб вибрати, що ж дивитися.

Щоб довго не шукати: Якщо ви є фанатом Дивних див, то ці серіали вам теж сподобаються: добірка Netflix

Джерело: NY Post
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