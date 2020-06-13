Від дискомфортно до пекельно боляче: де не варто набивати татуювання

Татуювання стали таким же звичним атрибутом сучасного життя, як поїздки в IKEA і перегляд серіалів. Часи, коли тату-салони були вотчиною байкерів і маргіналів, залишилися у далекому минулому. Здивувати в наші дні татуюванням можна хіба власну бабусю.

Але слід пам'ятати, що татуювання принесуть вам не тільки красу і повагу в колективі, а й обов'язкову порцію болю. Причому не духовного, а звичайнісінького, фізичного.

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Попри місцеве знеболення, нанесення татуювання все ще залишається болючим процесом. Причому рівень болю залежить від різних чинників: персонального больового порогу, дня циклу (це, правда, стосується тільки жінок) і, зрозуміло, місця нанесення татуювання.

Простий спосіб перевірити, чи буде боляче набивати татуювання на тому чи іншому місці, – попросити кого-небудь, бажано не стороннього, полоскотати вас у цьому місці. Якщо ви реагуєте на лоскіт, швидше за все, буде боляче (саме тому так мало знаків нескінченності, набитих під пахвами). Спосіб ще простіший: уважно вивчити схему болісності нанесення татуювань на різних частинах тіла від сайту tattoos-hurt.com.

Кольори на схемі варіюються від жовтого, що позначає дискомфорт, до синього, що означає втрату свідомості від болю. Червоним позначено середній рівень болю, який цілком стерпний.

Тепер ви точно маєте харч для роздумів перед тим, як набивати татуювання.

Перевірте себе та пройдіть тест: Вгадай зірку за татуюванням!