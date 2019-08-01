ТЕСТ: Вгадай зірку за татуюванням!

Татуювання давно ввійшли в моду й існують вже поза трендами. Популярні голлівудські зірки теж не стоять осторонь і роблять тату. Ми підготували цікавий тест: перевір, чи зможеш ти впізнати відомих акторів та співаків лише за малюнками на їхніх тілах.

Дехто просто прикрашає своє тіло гарними малюнками, а для декого тату набувають сакрального сенсу. Не важливо, з якою метою ви робите тату, воно все одно додає вам індивідуальності та впізнаваності. Багато селебріті також мають татуювання, які роблять їх ще більш впізнаваними. Чи зможеш ти вгадати, чиє тату на фотографії?

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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