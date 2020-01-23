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Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото

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Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 1

Зараз модні татуювання для чоловіків виконують здебільшого естетичну функцію. Чоловіки обирають малюнок, який би личив до їхнього образу, не задумуючись при цьому про його значення. Розповідаємо, яке ж тату зробити у 2020 році, щоб бути у тренді.

Татуювання – оригінальний спосіб самовираження, що підкреслює силу, брутальність і мужність. Раніше тату часто носило прихований сенс або ж було нагадуванням про важливі події, але зараз – це лише модне доповнення стилю.

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У новому десятилітті в моду увійшли татуювання, що НЕ НЕСУТЬ в собі зухвалість, вульгарність або насиченість малюнком.

Які чоловічі тату будуть модні у 2020 році

#1

У тренд нового десятиліття увійшли геометричні фігури. При цьому вони можуть виглядати як в простих лініях, так і в малюнках. Вони можуть нагадувати географічне зображення або креслення. Або це просто лінія, яка ні про що не говорить.

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381573

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381569

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381570

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381571

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381572

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381568
Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381567

#2

Написи також залишилися актуальними і у 2020 році, але вони не повинні бути великими і зухвалими. При чому розташовані написи можуть в будь-якому місці на тілі.

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381575
Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381574
Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381576
Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381577
Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381578
Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381588

#3

Знаки – ще один новий тренд 2020. Знову ж, знаки обирають маленьких розмірів. Як правило, це малюнки, що позначають рід діяльності: військовий, льотчик, музикант і т.д.

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381584
Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381583
Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381582
Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381581
Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381580

Тож з упевненість можемо сказати, що мінімалізм – тренд нового десятиліття. Але мінімалізм – це не обов'язково маленькі тату. Робота може бути і середньою, і навіть великою. Стиль тут визначається не розміром, а змістом, одночасно і простим, і оригінальним. Простота полягає в тому, що малюнок не переобтяжений деталями чи кольором. Він або чорно-білий, або містить мінімальну кількість фарб, які розставляють акценти. І виглядають такі тату приголомшливо.

ТОП 50 ідей тату у фото для чоловіків і хлопців

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381597

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381598

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381599

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381600

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381601

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381603

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381602

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381604

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381605

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381606

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381607

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381608

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381609

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381610

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381611

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381612

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381613

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381614

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381615

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381616

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381617

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381618

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381619

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381620

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381621

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381622

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381623

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381624

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381625

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381626

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381627

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381628

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381629

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381630

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381631

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381632

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381633

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381634

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381635

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381636

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381637

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381638

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381639

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381640

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381641

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381642

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381643

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381644

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381645

Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото - фото 381646

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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