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Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото
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Зараз модні татуювання для чоловіків виконують здебільшого естетичну функцію. Чоловіки обирають малюнок, який би личив до їхнього образу, не задумуючись при цьому про його значення. Розповідаємо, яке ж тату зробити у 2020 році, щоб бути у тренді.
Татуювання – оригінальний спосіб самовираження, що підкреслює силу, брутальність і мужність. Раніше тату часто носило прихований сенс або ж було нагадуванням про важливі події, але зараз – це лише модне доповнення стилю.
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У новому десятилітті в моду увійшли татуювання, що НЕ НЕСУТЬ в собі зухвалість, вульгарність або насиченість малюнком.
Які чоловічі тату будуть модні у 2020 році
#1
У тренд нового десятиліття увійшли геометричні фігури. При цьому вони можуть виглядати як в простих лініях, так і в малюнках. Вони можуть нагадувати географічне зображення або креслення. Або це просто лінія, яка ні про що не говорить.
#2
Написи також залишилися актуальними і у 2020 році, але вони не повинні бути великими і зухвалими. При чому розташовані написи можуть в будь-якому місці на тілі.
#3
Знаки – ще один новий тренд 2020. Знову ж, знаки обирають маленьких розмірів. Як правило, це малюнки, що позначають рід діяльності: військовий, льотчик, музикант і т.д.
Тож з упевненість можемо сказати, що мінімалізм – тренд нового десятиліття. Але мінімалізм – це не обов'язково маленькі тату. Робота може бути і середньою, і навіть великою. Стиль тут визначається не розміром, а змістом, одночасно і простим, і оригінальним. Простота полягає в тому, що малюнок не переобтяжений деталями чи кольором. Він або чорно-білий, або містить мінімальну кількість фарб, які розставляють акценти. І виглядають такі тату приголомшливо.
ТОП 50 ідей тату у фото для чоловіків і хлопців
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