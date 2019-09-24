Останні 5 років стали найспекотнішими в історії: наскільки зросла середня температура

Організація об'єднаних націй напередодні саміту з питань зміни клімату 23 вересня опублікувала звіт про екологічну ситуацію на планеті.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації при ООН, останні п'ять років стали найспекотнішими за всю історію спостережень за погодою. Так, середня температура на планеті піднялася в середньому на 1,1 градуса в порівнянні з тим же показником доіндустріальної епохи, причому на 0,2 градуса тільки з 2015 року.

До теми: Виступ шведської школярки на саміті ООН, який варто побачити кожному

При цьому помітно прискорилося танення полярних шапок і льодовиків, а рівень океану підвищується в середньому на 26% швидше, ніж раніше. Невтішні прогнози про наслідки негативного впливу людини на екологію збуваються на десятиліття раніше, ніж було передбачено.

Climate change impacts are hitting harder & sooner than predicted.



New #UnitedinScience report underlines gap between #ClimateAction targets & reality, and shows urgency of the transformation urgently needed to protect our planet. https://t.co/DPKoUqqPnI pic.twitter.com/YukQDJf0lN — United Nations (@UN) September 22, 2019

Також замість того щоб вирішувати проблему і почати, скажімо, скорочувати викиди вуглекислого газу в атмосферу, люди тільки збільшили їх: у 2018 році обсяг викидів зріс ще на 2% і досяг рекордних 37 млрд тонн. Наслідки вже незворотні, навіть якщо зупинити все виробництво: доведеться видаляти вуглекислий газ з атмосфери.

Половина альпійських льодовиків, на думку швейцарських вчених, розтануть вже до 2050 року, а 90% – до кінця цього століття. Але глобальне потепління не єдина проблема людства. На планеті поширюються мікроскопічні частинки пластику – їх у великих кількостях знаходять вже в снігах Арктики, а в травні пластикове сміття виявили навіть на дні Маріанської западини.

Читайте також: В Ізраїлі планують врятувати екосистему за допомогою біопластику