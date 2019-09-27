В Італії на полі створили гігантський портрет Грети Тунберг за допомогою трактора: відео

Італійський художник Даріо Гамбаріні за допомогою трактора створив гігантський портрет шведської екоактивістки Грети Тунберг на полі в Італії. Поруч із зображенням Тунберг є підпис "Надія на землі. Грета".

Роботу приурочили до саміту з питань клімату в ООН, на якому виступила Грета Тунберг з емоційною промовою. Художник розповів також, що перфоманс тривав 9-10 годин без перерви. "Зупинятися не можна, тому що інакше від сонця все вигорає", – пояснив він.

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Italian land artist Dario Gambarin created a 27,000 square meter portrait of @GretaThunberg called "From the Land to our Planet" pic.twitter.com/4RPrpBXKso — Bloomberg TicToc (@tictoc) September 24, 2019

Серед минулих аналогічних робіт Гамбаріні – портрети Путіна, Трампа, Обами, Фідель Кастро, Нельсона Мандели і символ миру. За словами художника, його роботи зникають через 7-10 днів.

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