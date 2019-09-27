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В Італії на полі створили гігантський портрет Грети Тунберг за допомогою трактора: відео

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Портрет Грети Тунберг - фото 1
Портрет Грети Тунберг / euronews

Італійський художник Даріо Гамбаріні за допомогою трактора створив гігантський портрет шведської екоактивістки Грети Тунберг на полі в Італії. Поруч із зображенням Тунберг є підпис "Надія на землі. Грета".

Роботу приурочили до саміту з питань клімату в ООН, на якому виступила Грета Тунберг з емоційною промовою. Художник розповів також, що перфоманс тривав 9-10 годин без перерви. "Зупинятися не можна, тому що інакше від сонця все вигорає", – пояснив він.

І ще: У мережі знайшли фото, на яких Грета Тунберг їсть з пластикового посуду, і тут понеслось

Серед минулих аналогічних робіт Гамбаріні – портрети Путіна, Трампа, Обами, Фідель Кастро, Нельсона Мандели і символ миру. За словами художника, його роботи зникають через 7-10 днів.

Читайте також: Хто така Грета Тунберг і чому про неї всі говорять: промовисті факти про юну активістку

Джерело: euronews
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