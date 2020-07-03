Вічно молодий: Девід Бекхем підкорив шанувальників нестаріючою зовнішністю на новому фото

Колишній футболіст Девід Бекхем вже давно відійшов від футболу, зайнявшись власним бізнесом. Тож спортсмен регулярно бере участь в рекламних кампаніях. Результатом однієї з них він поділився на своїй сторінці в Instagram.

Так, Девід Бекхем рекламує нову лінію годинників TUDOR Watch. Відомий своєю любов'ю до частої зміни стилю ще з часів молодості, він і зараз, судячи з усього, не проти експериментів.

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Спортсмен для нової зйомки змінив зачіску, а брови й бороду залишив незмінно доглянутими. Чоловік Вікторії Бекхем, зразковий сім'янин і турботливий батько виглядає настільки стильно і привабливо, що підписники 45-річного красеня не змогли втриматися від захоплення. Особливо фанатів вразила нова зачіска знаменитості та нестаріюча зовнішність.

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