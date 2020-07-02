Кохана Роналду роздягнулась на яхті: гаряче фото

Джорджина Родрігес підірвала мережу новим фото з відпочинку. Шанувальники залишилися у захваті!

Після декількох місяців самоізоляції зірки світового футболу дозволяють собі трохи приємних дрібниць. Особливо якщо є можливість вирушити в круїз на власній яхті. Саме так вчинив Кріштіану Роналду зі своєю дівчиною.

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Пара чудово провела час, а Джорджина Родрігес вкотре підірвала соціальні мережі. Красуня продемонструвала на відпочинку не лише пишні форми, а й масивний перстень з діамантом.

Нагадаємо, 26-річна Джорджина працювала в магазині Gucci, поки не познайомилася там з суперзіркою світового футболу Кріштіану Роналду. З того часу популярність моделі різко зросла. Іспанка обожнює демонструвати свої сексуальні форми на тренуваннях, дивуючи своїх шанувальників.

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