Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Кохана Роналду роздягнулась на яхті: гаряче фото

  • 322
Джорджина Родрігес - фото 1
Джорджина Родрігес / instagram

Джорджина Родрігес підірвала мережу новим фото з відпочинку. Шанувальники залишилися у захваті!

Після декількох місяців самоізоляції зірки світового футболу дозволяють собі трохи приємних дрібниць. Особливо якщо є можливість вирушити в круїз на власній яхті. Саме так вчинив Кріштіану Роналду зі своєю дівчиною.

І ще: Колишня дружина футболіста Морозюка похизувалася ідеальними формами у ліжку

Пара чудово провела час, а Джорджина Родрігес вкотре підірвала соціальні мережі. Красуня продемонструвала на відпочинку не лише пишні форми, а й масивний перстень з діамантом.

Нагадаємо, 26-річна Джорджина працювала в магазині Gucci, поки не познайомилася там з суперзіркою світового футболу Кріштіану Роналду. З того часу популярність моделі різко зросла. Іспанка обожнює демонструвати свої сексуальні форми на тренуваннях, дивуючи своїх шанувальників.

Це цікаво: Вперше за 30 років: як у Ліверпулі відзначили довгоочікуване чемпіонство

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати на море в Україні 2020: ціни та огляд місць для відпочинку
  • 26 червня, 16:00
  • 1244
Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням
  • 01 липня, 16:36
  • 1579
Літній тест: Перевір, що ти знаєш про ягоди
  • 01 липня, 12:10
  • 253
Загрузка...
Новини