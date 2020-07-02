Каньє Вест показав "свого хлопця", і йому можна позаздрити

Відомий репер Каньє Вест здивував фанатів походом до "свого хлопця", якого однозначно можна назвати популярнішим за його дружину Кім Кардашян.

43-річний хіп-хопер та дизайнер Каньє Веста побував в гостях у свого хорошого друга, чим не міг не поділитись у Twitter. Але формулювання та сам друг викликали справжній шквал коментарів.

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"Коли прийшов додому до свого хлопця, а ви обоє носите помаранчевий".

When you go to your boys house and you’re both wearing orange pic.twitter.com/IyPOdEKaVY — ye (@kanyewest) July 1, 2020

Більшість просто заздрять Каньє, адже він у чудових стосунках з мільярдером та майбутнім підкорювачем Марсу Ілоном Маском. Зовсім небагато людей можуть таким похизуватись. До того ж, коментатори не могли не помітити, що на Весті добре видно помаранчеву куртку, а от до Ілона довелось придивитись, щоб розгледіти крихітний апельсин на чорній футболці, щоб зрозуміти, про що ж сказав репер.

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