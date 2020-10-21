Вибори мера Києва 2020: рейтинг кандидатів і партій – прогноз на 25 жовтня

25 жовтня у Києві відбудуться місцеві вибори й за посаду мера змагатимуться 20 кандидатів. Вже сформувався приблизний прогноз щодо переможця. Читайте далі та дізнайтеся, хто буде наступним мером столиці у 2020 році на думку соціологів.

Соціологи з команди центру досліджень Рейтинг на початку осені (4-9 вересня) провели опитування серед киян з метою визначити лідерів у місцевих виборах на місце мера Києва. Опитування провели серед 1 тисячу 200 осіб від 18 років.

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Інтерфакс-Україна теж провели своє дослідження у період 17-18 жовтня і їхні результати є найсвіжішими.

Зауважимо, що рейтинг довіри до кандидатів у мери Києва не є сталим і кожне опитування показує відмінну картину. Опитування щодо підтримки кандидатів на пост столичного міського голови від групи "Рейтинг" та агентства "Інтерфакс-Україна" дало такі результати:

Рейтинг кандидатів у мери Києва

Рейтинг Інтерфакс-Україна 1 Віталій Кличко УДАР 43,6% 36,3% 2 Сергій Притула Голос 9,8% 7,7% 3 Ірина Верещук Слуга народу 6,9% 8,5% 4 Андрій Пальчевський Перемога Пальчевського 6,4% 7,7% 5 Олександр Попов ОПЗЖ 5,8% 4,9% 6 Олексій Кучеренко Батьківщина 5,7% 6,1% 7 Олександр Омельченко Єдність 4,2% 3,7% 8 Микола Томенко Рідна країна 2% 9 Борислав Береза Екопартія 1,5% 10 Андрій Іллєнко Свобода 1,1%

* Рейтинг інших кандидатів не перевищує 1%

РЕЙТИНГ ПАРТІЙ У КИЇВСЬКУ МІСЬКУ РАДУ

Рейтинг Інтерфакс-Україна 1 УДАР 23,6% 18,7% 2 Слуга народ 13,6% 10,2% 3 Європейська солідарність 13,1% 16,7% 4 Голос 8,2% 5 Опозиційна платформа "За життя" 7,4% 6,5% 6 Батьківщина 7,3% 7,5% 7 Перемога Пальчевського 3,9% 4,2% 8 Партія Шарія 3,7% 9 Сила і честь 3,4% 10 Єдність 2,3% 11 За майбутнє 1,7% 12 Свобода 1,7% 13 Громадянська позиція 1,5% 14 ЭКОпартия 1,3% 15 Національний корпус 1,2%

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