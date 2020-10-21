Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Вибори

Вибори мера Києва 2020: рейтинг кандидатів і партій – прогноз на 25 жовтня

  • 45
Хто стане наступним мером у Києві? - фото 1
Хто стане наступним мером у Києві?

25 жовтня у Києві відбудуться місцеві вибори й за посаду мера змагатимуться 20 кандидатів. Вже сформувався приблизний прогноз щодо переможця. Читайте далі та дізнайтеся, хто буде наступним мером столиці у 2020 році на думку соціологів.

Соціологи з команди центру досліджень Рейтинг на початку осені (4-9 вересня) провели опитування серед киян з метою визначити лідерів у місцевих виборах на місце мера Києва. Опитування провели серед 1 тисячу 200 осіб від 18 років.

І ще: Місцеві вибори в Україні: як безпечно проголосувати 25 жовтня

Інтерфакс-Україна теж провели своє дослідження у період 17-18 жовтня і їхні результати є найсвіжішими.

Зауважимо, що рейтинг довіри до кандидатів у мери Києва не є сталим і кожне опитування показує відмінну картину. Опитування щодо підтримки кандидатів на пост столичного міського голови від групи "Рейтинг" та агентства "Інтерфакс-Україна" дало такі результати:

Рейтинг кандидатів у мери Києва

Рейтинг Інтерфакс-Україна
1 Віталій Кличко УДАР 43,6% 36,3%
2 Сергій Притула Голос 9,8% 7,7%
3 Ірина Верещук Слуга народу 6,9% 8,5%
4 Андрій Пальчевський Перемога Пальчевського 6,4% 7,7%
5 Олександр Попов ОПЗЖ 5,8% 4,9%
6 Олексій Кучеренко Батьківщина 5,7% 6,1%
7 Олександр Омельченко Єдність 4,2% 3,7%
8 Микола Томенко Рідна країна 2%
9 Борислав Береза Екопартія 1,5%
10 Андрій Іллєнко Свобода 1,1%

* Рейтинг інших кандидатів не перевищує 1%

Вибори мера Києва 2020: рейтинг кандидатів і партій – прогноз на 25 жовтня - фото 431318

РЕЙТИНГ ПАРТІЙ У КИЇВСЬКУ МІСЬКУ РАДУ

Рейтинг Інтерфакс-Україна
1 УДАР 23,6% 18,7%
2 Слуга народ 13,6% 10,2%
3 Європейська солідарність 13,1% 16,7%
4 Голос 8,2%
5 Опозиційна платформа "За життя" 7,4% 6,5%
6 Батьківщина 7,3% 7,5%
7 Перемога Пальчевського 3,9% 4,2%
8 Партія Шарія 3,7%
9 Сила і честь 3,4%
10 Єдність 2,3%
11 За майбутнє 1,7%
12 Свобода 1,7%
13 Громадянська позиція 1,5%
14 ЭКОпартия 1,3%
15 Національний корпус 1,2%

До теми: Місцеві вибори 2020: як правильно заповнити бюлетень (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Коли переводять годинник на зимовий час 2020 в Україні: дата переходу
  • Вчора, 15:10
  • 121
Швидкий психологічний тест: виберіть вікно у будинку
  • 15 жовтня, 14:30
  • 6386
Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
  • 11 жовтня, 19:47
  • 3553
Загрузка...
Новини