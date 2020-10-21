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Вибори мера Києва 2020: рейтинг кандидатів і партій – прогноз на 25 жовтня
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25 жовтня у Києві відбудуться місцеві вибори й за посаду мера змагатимуться 20 кандидатів. Вже сформувався приблизний прогноз щодо переможця. Читайте далі та дізнайтеся, хто буде наступним мером столиці у 2020 році на думку соціологів.
Соціологи з команди центру досліджень Рейтинг на початку осені (4-9 вересня) провели опитування серед киян з метою визначити лідерів у місцевих виборах на місце мера Києва. Опитування провели серед 1 тисячу 200 осіб від 18 років.
І ще: Місцеві вибори в Україні: як безпечно проголосувати 25 жовтня
Інтерфакс-Україна теж провели своє дослідження у період 17-18 жовтня і їхні результати є найсвіжішими.
Зауважимо, що рейтинг довіри до кандидатів у мери Києва не є сталим і кожне опитування показує відмінну картину. Опитування щодо підтримки кандидатів на пост столичного міського голови від групи "Рейтинг" та агентства "Інтерфакс-Україна" дало такі результати:
Рейтинг кандидатів у мери Києва
|Рейтинг
|Інтерфакс-Україна
|1
|Віталій Кличко
|УДАР
|43,6%
|36,3%
|2
|Сергій Притула
|Голос
|9,8%
|7,7%
|3
|Ірина Верещук
|Слуга народу
|6,9%
|8,5%
|4
|Андрій Пальчевський
|Перемога Пальчевського
|6,4%
|7,7%
|5
|Олександр Попов
|ОПЗЖ
|5,8%
|4,9%
|6
|Олексій Кучеренко
|Батьківщина
|5,7%
|6,1%
|7
|Олександр Омельченко
|Єдність
|4,2%
|3,7%
|8
|Микола Томенко
|Рідна країна
|2%
|9
|Борислав Береза
|Екопартія
|1,5%
|10
|Андрій Іллєнко
|Свобода
|1,1%
* Рейтинг інших кандидатів не перевищує 1%
РЕЙТИНГ ПАРТІЙ У КИЇВСЬКУ МІСЬКУ РАДУ
|Рейтинг
|Інтерфакс-Україна
|1
|УДАР
|23,6%
|18,7%
|2
|Слуга народ
|13,6%
|10,2%
|3
|Європейська солідарність
|13,1%
|16,7%
|4
|Голос
|8,2%
|5
|Опозиційна платформа "За життя"
|7,4%
|6,5%
|6
|Батьківщина
|7,3%
|7,5%
|7
|Перемога Пальчевського
|3,9%
|4,2%
|8
|Партія Шарія
|3,7%
|9
|Сила і честь
|3,4%
|10
|Єдність
|2,3%
|11
|За майбутнє
|1,7%
|12
|Свобода
|1,7%
|13
|Громадянська позиція
|1,5%
|14
|ЭКОпартия
|1,3%
|15
|Національний корпус
|1,2%
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