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Коронавірус День захисника України

Місцеві вибори в Україні: як безпечно проголосувати 25 жовтня

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Як проголосувати на виборах безпечно - фото 1
Як проголосувати на виборах безпечно

Місцеві вибори 2020 пройдуть в Україні вже 25 жовтня, однак це не причина забувати про пандемію коронавірусу. Тому фахівці підготували прості правила для безпечного голосування.

На офіційній сторінці Коронавірус.Інфо від МОЗ в соцмережі Telegram нагадали про основні правила безпеки під час голосування на місцевих виборах, які пройдуть вже 25 жовтня.

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"Щоб проголосувати та не наражати на небезпеку власне здоров'я, варто дотримуватись декількох правил. Заходити у приміщення виборчої дільниці потрібно лише у захисній масці, у чергах дотримуватись дистанції у 1,5 метра, руки обробляти антисептиками, а для голосування мати власну ручку", – йдеться у повідомлення.

Окрім цього у ЦВК нагадують про те, що при собі потрібно мати також паспорт, а також краще відмовитись від відвідування дільниці разом з дітьми (які ще не мають права голосувати – ред.).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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